Art. 4.

1. Wsparcie finansowe przysługuje armatorowi jednostki pływającej na wniosek o przyznanie wsparcia finansowego, zwany dalej „wnioskiem”, który zawiera:

1) nazwę oraz adres siedziby albo imię i nazwisko oraz adres zamieszkania armatora jednostki pływającej;

2) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania armatora jednostki pływającej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) armatora jednostki pływającej;

4) numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanym dalej „KRS” - jeżeli taki posiada, albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej „CEIDG” - jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;

5) wskazanie, czy udzielenie wsparcia finansowego ma nastąpić jako pomoc de minimis czy jako pomoc publiczna;

6) wskazanie podstawy wsparcia finansowego określonej zgodnie z art. 3 ust. 1;

7) numer rachunku bankowego albo numer rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej armatora jednostki pływającej, na który ma zostać wypłacone wsparcie finansowe;

8) nazwę jednostki pływającej, na którą ma zostać udzielone wsparcie finansowe;

9) numer rejestracyjny jednostki pływającej, na którą ma zostać udzielone wsparcie finansowe;

10) wymienienie załączników do wniosku;

11) podpis armatora jednostki pływającej albo osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

2. Do wniosku dołącza się:

1) pełnomocnictwo - jeżeli zostało udzielone;

2) w przypadku zakończenia przez armatora jednostki pływającej prowadzenia działalności gospodarczej - odpis pełny z KRS albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy odpisu pełnego z KRS, które zawierają wpis informacji o wykreśleniu z KRS, albo zaświadczenie o wykreśleniu z CEIDG albo samodzielnie pobrany wydruk komputerowy z CEIDG;

3) kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności jednostki pływającej albo zgodę właściciela jednostki pływającej na objęcie jej wsparciem finansowym;

4) odpis z KRS albo samodzielnie pobrany wydruk komputerowy z KRS potwierdzający numer w KRS armatora jednostki pływającej albo informację o wpisie do CEIDG - jeżeli armator jednostki pływającej jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;

5) oświadczenie wszystkich współwłaścicieli jednostki pływającej o wyrażeniu zgody na dokonanie odpowiedniej czynności, o której mowa w art. 3 ust. 1;

6) w zależności od podstawy wsparcia finansowego określonej zgodnie z art. 3 ust. 1:

a) oświadczenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2, albo

b) oświadczenie armatora jednostki pływającej o zobowiązaniu się do przekazania jednostki pływającej do złomowania w terminie 120 dni od dnia otrzymania wsparcia finansowego, albo

c) dokument potwierdzający nieodpłatne przekazanie jednostki pływającej organowi administracji publicznej albo szkole publicznej na cele niezwiązane z wykonywaniem działalności gospodarczej;

7) świadectwo klasy wydane przez Polski Rejestr Statków albo orzeczenie zdolności żeglugowej wydane przez Polski Związek Żeglarski dotyczące jednostki pływającej;

8) kartę bezpieczeństwa jednostki pływającej ważną na dzień 1 stycznia 2020 r. potwierdzającą pełną sprawność jednostki pływającej do żeglugi na dzień 1 stycznia 2020 r.;

9) pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, o którym mowa w art. 90 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 590), na 2019 r. wydane przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, określające ilość narzędzi połowowych;

10) zaświadczenie Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o złożonych co najmniej 90 raportach z połowów rekreacyjnych w latach 2015-2019, a w przypadku prowadzenia działalności przez okres krótszy, jednak nie krótszy niż okres jednego roku - o co najmniej 18 raportach z połowów rekreacyjnych średnio na dany rok;

11) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, które armator jednostki pływającej otrzymał w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

12) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 468);

13) umowę, o której mowa w art. 3 ust. 4 - w przypadku gdy armator jednostki pływającej przekazał ją do złomowania.

3. Wniosek składa się w formie pisemnej osobiście albo na adres do doręczeń elektronicznych, zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1045 i 1841), albo elektronicznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 366, 820 i 1456) albo w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.

4. Złożenie wniosku osobiście potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując go pieczęcią i podpisem osoby przyjmującej wniosek.

5. W przypadku wniosku, który został złożony przesyłką rejestrowaną, o której mowa w ust. 3, dniem złożenia wniosku jest data nadania przesyłki.

6. Dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do udzielenia wsparcia finansowego przechowuje się przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia zaprzestania udzielania tego wsparcia.