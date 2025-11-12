REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1540

USTAWA

z dnia 26 września 2025 r.

o pomocy państwa skierowanej do armatorów jednostek pływających w związku z wprowadzeniem zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim

Tekst pierwotny

Art. 1.

Ustawa określa:

1) zadania i właściwość organów w zakresie wsparcia finansowego armatorów jednostek pływających,

2) warunki, tryb przyznawania i wypłaty wsparcia finansowego armatorom jednostek pływających w związku z zaprzestaniem wykorzystywania danej jednostki pływającej do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 883 i 1535), zwanej dalej „ustawą o bezpieczeństwie morskim”, oraz warunki i tryb zwracania tego wsparcia finansowego

- w związku z wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2020 r. zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim.

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) armator - armatora w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2023 r. poz. 1309);

2) jednostka pływająca - jacht komercyjny w rozumieniu art. 5 pkt 9 ustawy o bezpieczeństwie morskim, wykorzystywany przez armatora jednostki pływającej do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy o bezpieczeństwie morskim;

3) wsparcie finansowe - pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej „rozporządzeniem 2023/2831”, lub pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wypłacane z budżetu państwa;

4) złomowanie - odcięcie nadburcia z lewej i prawej burty, usunięcie silnika głównego oraz pocięcie kadłuba jednostki pływającej w taki sposób, aby żadna z jego części nie była większa lub równa połowie całkowitej długości kadłuba.

Art. 3.

1. Armatorowi jednostki pływającej będącemu mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednio art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480) przysługuje wsparcie finansowe, w przypadku gdy:

1) przekazał jednostkę pływającą do złomowania albo

2) zobowiązał się do przekazania jednostki pływającej do złomowania w terminie 120 dni od dnia otrzymania wsparcia finansowego, albo

3) nieodpłatnie przekazał jednostkę pływającą organowi administracji publicznej albo szkole publicznej na cele niezwiązane z wykonywaniem działalności gospodarczej.

2. Podmiot, który będzie wykonywał złomowanie jednostki pływającej, jest obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o przyjęciu tej jednostki pływającej do złomowania wskazującego przewidywaną datę zakończenia złomowania.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4. Umowa zawarta między armatorem jednostki pływającej a podmiotem, który będzie wykonywał złomowanie tej jednostki pływającej, przewiduje, że złomowanie zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż dwa lata od dnia jej zawarcia.

Art. 4.

1. Wsparcie finansowe przysługuje armatorowi jednostki pływającej na wniosek o przyznanie wsparcia finansowego, zwany dalej „wnioskiem”, który zawiera:

1) nazwę oraz adres siedziby albo imię i nazwisko oraz adres zamieszkania armatora jednostki pływającej;

2) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania armatora jednostki pływającej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) armatora jednostki pływającej;

4) numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanym dalej „KRS” - jeżeli taki posiada, albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej „CEIDG” - jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;

5) wskazanie, czy udzielenie wsparcia finansowego ma nastąpić jako pomoc de minimis czy jako pomoc publiczna;

6) wskazanie podstawy wsparcia finansowego określonej zgodnie z art. 3 ust. 1;

7) numer rachunku bankowego albo numer rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej armatora jednostki pływającej, na który ma zostać wypłacone wsparcie finansowe;

8) nazwę jednostki pływającej, na którą ma zostać udzielone wsparcie finansowe;

9) numer rejestracyjny jednostki pływającej, na którą ma zostać udzielone wsparcie finansowe;

10) wymienienie załączników do wniosku;

11) podpis armatora jednostki pływającej albo osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

2. Do wniosku dołącza się:

1) pełnomocnictwo - jeżeli zostało udzielone;

2) w przypadku zakończenia przez armatora jednostki pływającej prowadzenia działalności gospodarczej - odpis pełny z KRS albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy odpisu pełnego z KRS, które zawierają wpis informacji o wykreśleniu z KRS, albo zaświadczenie o wykreśleniu z CEIDG albo samodzielnie pobrany wydruk komputerowy z CEIDG;

3) kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności jednostki pływającej albo zgodę właściciela jednostki pływającej na objęcie jej wsparciem finansowym;

4) odpis z KRS albo samodzielnie pobrany wydruk komputerowy z KRS potwierdzający numer w KRS armatora jednostki pływającej albo informację o wpisie do CEIDG - jeżeli armator jednostki pływającej jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;

5) oświadczenie wszystkich współwłaścicieli jednostki pływającej o wyrażeniu zgody na dokonanie odpowiedniej czynności, o której mowa w art. 3 ust. 1;

6) w zależności od podstawy wsparcia finansowego określonej zgodnie z art. 3 ust. 1:

a) oświadczenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2, albo

b) oświadczenie armatora jednostki pływającej o zobowiązaniu się do przekazania jednostki pływającej do złomowania w terminie 120 dni od dnia otrzymania wsparcia finansowego, albo

c) dokument potwierdzający nieodpłatne przekazanie jednostki pływającej organowi administracji publicznej albo szkole publicznej na cele niezwiązane z wykonywaniem działalności gospodarczej;

7) świadectwo klasy wydane przez Polski Rejestr Statków albo orzeczenie zdolności żeglugowej wydane przez Polski Związek Żeglarski dotyczące jednostki pływającej;

8) kartę bezpieczeństwa jednostki pływającej ważną na dzień 1 stycznia 2020 r. potwierdzającą pełną sprawność jednostki pływającej do żeglugi na dzień 1 stycznia 2020 r.;

9) pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, o którym mowa w art. 90 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 590), na 2019 r. wydane przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, określające ilość narzędzi połowowych;

10) zaświadczenie Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o złożonych co najmniej 90 raportach z połowów rekreacyjnych w latach 2015-2019, a w przypadku prowadzenia działalności przez okres krótszy, jednak nie krótszy niż okres jednego roku - o co najmniej 18 raportach z połowów rekreacyjnych średnio na dany rok;

11) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, które armator jednostki pływającej otrzymał w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

12) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 468);

13) umowę, o której mowa w art. 3 ust. 4 - w przypadku gdy armator jednostki pływającej przekazał ją do złomowania.

3. Wniosek składa się w formie pisemnej osobiście albo na adres do doręczeń elektronicznych, zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1045 i 1841), albo elektronicznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 366, 820 i 1456) albo w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.

4. Złożenie wniosku osobiście potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując go pieczęcią i podpisem osoby przyjmującej wniosek.

5. W przypadku wniosku, który został złożony przesyłką rejestrowaną, o której mowa w ust. 3, dniem złożenia wniosku jest data nadania przesyłki.

6. Dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do udzielenia wsparcia finansowego przechowuje się przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia zaprzestania udzielania tego wsparcia.

Art. 5.

Armator jednostki pływającej składa wniosek do dyrektora urzędu morskiego właściwego ze względu na port macierzysty jednostki pływającej, zwanego dalej „dyrektorem urzędu morskiego”, w terminie określonym w informacji, o której mowa w art. 17 ust. 2 lub 3.

Art. 6.

1. W ramach ubiegania się o wsparcie finansowe armator jednostki pływającej może złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego jako:

1) pomocy de minimis lub

2) pomocy publicznej.

2. Tej samej jednostki pływającej może dotyczyć tylko jeden wniosek o udzielenie wsparcia finansowego.

3. W przypadku gdy armator jednostki pływającej wnioskuje o wsparcie finansowe za:

1) przekazanie więcej niż jednej jednostki pływającej do złomowania albo

2) zobowiązanie się do przekazania więcej niż jednej jednostki pływającej do złomowania w terminie 120 dni od dnia otrzymania wsparcia finansowego, albo

3) nieodpłatne przekazanie więcej niż jednej jednostki pływającej organowi administracji publicznej albo szkole publicznej na cele niezwiązane z wykonywaniem działalności gospodarczej

- może złożyć jeden wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na podstawie ust. 1 pkt 1 dotyczący więcej niż jednej jednostki pływającej i jeden wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na podstawie ust. 1 pkt 2 dotyczący więcej niż jednej jednostki pływającej.

Art. 7.

1. Dyrektor urzędu morskiego przeprowadza weryfikację formalną i merytoryczną złożonych wniosków po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 1.

2. W przypadku gdy wniosek wymaga poprawy lub uzupełnienia, armatora jednostki pływającej wzywa się do poprawy lub uzupełnienia wniosku w takiej samej formie, w jakiej został złożony wniosek, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Poprawa lub uzupełnienie wniosku nie powoduje zwiększenia kwoty wnioskowanego wsparcia finansowego. Prawidłowo poprawiony lub uzupełniony wniosek jest traktowany jak złożony w terminie.

4. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania wsparcia finansowego, rozpatrywanie tego wniosku wstrzymuje się do czasu uzyskania wyjaśnień, o czym dyrektor urzędu morskiego informuje armatora jednostki pływającej w takiej samej formie, w jakiej został złożony wniosek.

Art. 8.

1. Wysokość wsparcia finansowego oblicza się na podstawie wartości objętości jednostki pływającej (𝑉), według następującego wzoru:

𝑉 = 𝐿 x 𝐵 x 𝐻 x 0,25

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

𝐿 - długość całkowitą jednostki pływającej [m],

𝐵 - szerokość maksymalną jednostki pływającej [m],

𝐻 - wysokość boczną jednostki pływającej [m],

0,25 - współczynnik zmniejszający prostopadłościan 𝐿 x 𝐵 x 𝐻.

2. Kwota wsparcia finansowego dla jednostki pływającej o wartości objętości jednostki pływającej obliczonej zgodnie z ust. 1:

1) mniejszej niż 10 V - wynosi 19 655 zł za 1 V;

2) od 10 V do mniejszej niż 25 V - wynosi 18 975 zł za 1 V;

3) od 25 V do mniejszej niż 50 V - wynosi 18 285 zł za 1 V;

4) powyżej 50 V - wynosi 1 200 000 zł.

3. Wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie raz na daną jednostkę pływającą.

Art. 9.

1. Dyrektor urzędu morskiego po rozpatrzeniu wniosków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 albo 2, przekazuje do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej zestawienie zawierające numery identyfikacji podatkowej (NIP) armatorów jednostek pływających, którzy złożyli wnioski, oraz planowaną wysokość wsparcia finansowego przypadającego na poszczególnych armatorów jednostek pływających w celu podziału środków finansowych między tych armatorów, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie z art. 7.

2. Limit środków finansowych przeznaczonych na wsparcie finansowe wynosi 50 mln zł.

3. W przypadku gdy sumaryczna wysokość wsparcia finansowego wynikająca z wniosków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 albo 2, które zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie z art. 7, przekracza limit środków finansowych, o którym mowa w ust. 2, wysokość wsparcia finansowego przysługującego armatorom jednostek pływających pomniejsza się proporcjonalnie, o czym minister właściwy do spraw gospodarki morskiej informuje dyrektorów urzędów morskich.

4. W przypadku, w którym wartość brutto wsparcia finansowego na rzecz jednego przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat temu przedsiębiorstwu, przekroczy kwotę określoną w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, wsparcie finansowe jako pomoc de minimis może być udzielone do wysokości tej kwoty, z uwzględnieniem ust. 3.

Art. 10.

1. Dyrektor urzędu morskiego wydaje decyzję określającą wysokość przyznanego wsparcia finansowego obliczoną zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 3 lub 4 - wysokość przyznanego wsparcia finansowego pomniejszoną zgodnie z tymi przepisami.

2. Dyrektor urzędu morskiego dokonuje wypłaty środków z tytułu przyznanego wsparcia finansowego na rachunek bankowy albo rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany we wniosku, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja określająca wysokość przyznanego wsparcia finansowego stała się ostateczna.

3. W przypadku gdy wsparcie finansowe stanowi pomoc de minimis, dyrektor urzędu morskiego wydaje beneficjentowi zaświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Art. 11.

Dyrektor urzędu morskiego, w przypadku gdy:

1) wniosek został złożony w terminie innym niż termin, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 1,

2) wniosek został złożony jako kolejny wniosek dotyczący tej samej jednostki pływającej,

3) armator jednostki pływającej, mimo wezwania, o którym mowa w art. 7 ust. 2, nie poprawił lub nie uzupełnił wniosku w terminie określonym w tym przepisie

- pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

Art. 12.

Dyrektor urzędu morskiego wydaje decyzję o odmowie przyznania wsparcia finansowego, w przypadku gdy wniosek jest niezgodny z warunkami przyznania wsparcia finansowego.

Art. 13.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą do rozpatrywania wniosku stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 oraz z 2025 r. poz. 769).

Art. 14.

W przypadku gdy wniosek dotyczył złomowania jednostki pływającej, podmiot, który:

1) będzie wykonywał złomowanie jednostki pływającej, przekazuje dyrektorowi urzędu morskiego oświadczenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia tej jednostki pływającej;

2) wykonał złomowanie jednostki pływającej, przekazuje dyrektorowi urzędu morskiego oświadczenie o zakończeniu złomowania tej jednostki pływającej w terminie 7 dni od dnia zakończenia jej złomowania.

Art. 15.

W przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, armator jednostki pływającej przekazuje dyrektorowi urzędu morskiego umowę, o której mowa w art. 3 ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Art. 16.

1. Armator jednostki pływającej, który pobrał nienależnie wsparcie finansowe, jest obowiązany do jego zwrotu.

2. Za nienależnie pobrane uważa się wsparcie finansowe:

1) przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez armatora jednostki pływającej otrzymującego wsparcie finansowe;

2) wypłacone armatorowi jednostki pływającej innemu niż armator jednostki pływającej, któremu wsparcie finansowe zostało przyznane, z przyczyn niezależnych od dyrektora urzędu morskiego;

3) wypłacone mimo braku prawa do tego wsparcia.

3. Od kwot nienależnie pobranego wsparcia finansowego są naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie.

4. Dyrektor urzędu morskiego wydaje decyzję o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego wsparcia finansowego.

5. Należności z tytułu nienależnie pobranego wsparcia finansowego ulegają przedawnieniu z upływem 10 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego wsparcia finansowego stała się ostateczna.

6. Bieg terminu przedawnienia przerywa:

1) odroczenie terminu płatności należności,

2) rozłożenie spłaty należności na raty,

3) zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym armator jednostki pływającej został powiadomiony,

4) ogłoszenie upadłości przez armatora jednostki pływającej

- przy czym po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo odpowiednio od dnia następującego po dniu odroczenia terminu płatności należności, rozłożenia spłaty należności na raty, zastosowania środka egzekucyjnego, o którym armator jednostki pływającej został powiadomiony, lub ogłoszenia upadłości przez armatora jednostki pływającej.

7. Kwoty nienależnie pobranego wsparcia finansowego podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy urzędu morskiego wskazany przez dyrektora urzędu morskiego. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty nienależnie pobranego wsparcia finansowego do dnia spłaty należności.

8. W przypadku wsparcia finansowego przyznanego niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz wsparcia finansowego wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem zastosowanie mają przepisy art. 24a-28 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

9. W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą do spraw dotyczących ustalania i zwrotu nienależnie pobranego wsparcia finansowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Art. 17.

1. Pomoc publiczna może być udzielana od dnia wydania przez Komisję Europejską decyzji o zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym.

2. Po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym minister właściwy do spraw gospodarki morskiej ogłasza informację o udzielaniu pomocy publicznej, publikując treść tej informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu zapewniającego jego obsługę.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej ogłasza informację o udzielaniu pomocy de minimis publikując treść tej informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu zapewniającego jego obsługę.

4. W informacji, o której mowa w ust. 2 lub 3, określa się:

1) dzień rozpoczęcia oraz dzień upływu terminu składania wniosków;

2) wzór wniosku.

Art. 18.

1. Wsparcie finansowe podlega kumulacji z pomocą udzielaną na innych podstawach prawnych, w szczególności z inną pomocą de minimis, w tym z pomocą de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.1)), rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45, z późn. zm.2)), rozporządzenia 2023/2831 oraz rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 2023/2832 z 15.12.2023, z późn. zm.3)), z zachowaniem zasad określonych w tych przepisach.

2. W przypadku prowadzenia przez armatora jednostki pływającej działalności w kilku sektorach, do których zastosowanie mają różne kwoty maksymalnego wsparcia finansowego określonego w ust. 1, armator jednostki pływającej zapewnia rozdzielność finansowo-księgową działalności prowadzonych w poszczególnych sektorach w celu zapewnienia nieprzekroczenia właściwych kwot maksymalnego wsparcia finansowego oraz najwyższej z kwot maksymalnego wsparcia finansowego.

3. Pomoc publiczna jest udzielana zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji, o której mowa w art. 17 ust. 1.

Art. 19.

Wsparcie finansowe jest udzielane do dnia 31 grudnia 2026 r.

Art. 20.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 51 z 22.02.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 55, Dz. Urz. UE L 2023/2391 z 05.10.2023 oraz Dz. Urz. UE L 2024/3118 z 13.12.2024.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 414 z 09.12.2020, str. 15, Dz. Urz. UE L 326 z 21.12.2022, str. 8 oraz Dz. Urz. UE L 2023/2391 z 05.10.2023.

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 2024/90320 z 30.05.2024.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-12
  • Data wejścia w życie: 2025-11-13
  • Data obowiązywania: 2025-11-13
REKLAMA