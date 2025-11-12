REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1543
USTAWA
z dnia 26 września 2025 r.
zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Art. 1.
1) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego lub”;
2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Do spraw dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, wszczętych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i przed dniem wejścia w życie planu ogólnego gminy w danej gminie, stosuje się przepisy art. 54 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.”;
3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek złożony od dnia 1 lipca 2026 r. jest możliwe, jeżeli w danej gminie wszedł w życie plan ogólny gminy, a w przypadku gdy wniosek dotyczy terenu położonego w więcej niż jednej gminie - jeżeli w tych gminach weszły w życie plany ogólne gmin.”;
4) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Warunków, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się w odniesieniu do terenów zamkniętych. Do spraw dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych na wniosek złożony od dnia 1 lipca 2026 r. stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2.”.
Art. 2.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2025-11-12
- Data wejścia w życie: 2025-11-27
- Data obowiązywania: 2025-11-27
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
USTAWA z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 3 listopada 2025 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem
USTAWA z dnia 26 września 2025 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
REKLAMA