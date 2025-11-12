Art. 1.

W ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688, z 2024 r. poz. 1824 oraz z 2025 r. poz. 527) w art. 59:

1) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego lub”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do spraw dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, wszczętych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i przed dniem wejścia w życie planu ogólnego gminy w danej gminie, stosuje się przepisy art. 54 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.”;

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek złożony od dnia 1 lipca 2026 r. jest możliwe, jeżeli w danej gminie wszedł w życie plan ogólny gminy, a w przypadku gdy wniosek dotyczy terenu położonego w więcej niż jednej gminie - jeżeli w tych gminach weszły w życie plany ogólne gmin.”;

4) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Warunków, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się w odniesieniu do terenów zamkniętych. Do spraw dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych na wniosek złożony od dnia 1 lipca 2026 r. stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2.”.