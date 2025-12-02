REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1677
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 14 listopada 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych
- Data ogłoszenia: 2025-12-02
- Data wejścia w życie: 2025-12-02
- Data obowiązywania: 2025-12-02
Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 26 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy prowadzonego przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane
USTAWA z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych
