Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1666
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 listopada 2025 r.
w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Służbie Wywiadu Wojskowego prawa do zakwaterowania
Na podstawie art. 62 ust. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 694, 718 i 1366) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) wzór wniosku w sprawie wyboru formy prawa do zakwaterowania, o którym mowa w art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej „ustawą”;
2) wzór wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej, o którym mowa w art. 62 ust. 8 ustawy;
3) formę i sposób składania wniosków, o których mowa w pkt 1 i 2.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1666)
Załącznik nr 1
WZÓR - WNIOSEK W SPRAWIE WYBORU FORMY PRAWA DO ZAKWATEROWANIA
Załącznik nr 2
WZÓR - WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO ALBO KWATERY TYMCZASOWEJ
- Data ogłoszenia: 2025-12-01
- Data wejścia w życie: 2025-12-02
- Data obowiązywania: 2025-12-02
