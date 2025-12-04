Art. 1.

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2025 r. poz. 865) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w pkt 6a lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) uczestniczyć w innych niefinansowych, współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub ze środków budżetowych mechanizmach administrowanych przez Agencję lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w ramach których odpowiednio Agencja lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje swoje zadania”;

2) w art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W niefinansowych, we współfinansowanych lub w finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub ze środków budżetowych mechanizmach administrowanych przez Agencję lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów.”;

3) w art. 9a w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) elementów krajobrazu, o których mowa w art. 2 ust. 7 lit. e rozporządzenia 2022/1172, oraz elementów krajobrazu utworzonych zgodnie z art. 31 ust. 1a rozporządzenia 2021/2115,”;

4) w art. 11 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o udział w niefinansowych, we współfinansowanych lub w finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub ze środków budżetowych mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, za pośrednictwem organu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy objętej postępowaniem wszczętym na ten wniosek.”;

5) art. 16a otrzymuje brzmienie:

„Art. 16a. 1. Prezes Agencji udostępnia publicznie, nieodpłatnie i w postaci elektronicznej, za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 242), dane przestrzenne zawarte w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2021/2116, w systemie wniosków geoprzestrzennych, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2021/2116, oraz w systemie kontroli i kar, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2021/2116, dotyczące wektorowych granic i powierzchni:

1) działek referencyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2022/1172, wraz z ich identyfikatorami;

2) maksymalnego kwalifikującego się obszaru, o którym mowa w art. 2 ust. 7 lit. a rozporządzenia 2022/1172;

3) elementów, obszarów i gruntów wymienionych w art. 2 ust. 7 lit. d-g rozporządzenia 2022/1172;

4) trwałych użytków zielonych w rozumieniu art. 2 pkt 29 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;

5) deklarowanych przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności:

a) upraw rolnych albo innych sposobów użytkowania,

b) elementów krajobrazu utworzonych zgodnie z art. 31 ust. 1a rozporządzenia 2021/2115.

2. Dane przestrzenne, które są udostępniane publicznie na podstawie ust. 1, nie obejmują danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1)).”.