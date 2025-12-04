REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1700

USTAWA

z dnia 17 października 2025 r.

o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2025 r. poz. 865) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w pkt 6a lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) uczestniczyć w innych niefinansowych, współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub ze środków budżetowych mechanizmach administrowanych przez Agencję lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w ramach których odpowiednio Agencja lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje swoje zadania”;

2) w art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W niefinansowych, we współfinansowanych lub w finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub ze środków budżetowych mechanizmach administrowanych przez Agencję lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów.”;

3) w art. 9a w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) elementów krajobrazu, o których mowa w art. 2 ust. 7 lit. e rozporządzenia 2022/1172, oraz elementów krajobrazu utworzonych zgodnie z art. 31 ust. 1a rozporządzenia 2021/2115,”;

4) w art. 11 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o udział w niefinansowych, we współfinansowanych lub w finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub ze środków budżetowych mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, za pośrednictwem organu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy objętej postępowaniem wszczętym na ten wniosek.”;

5) art. 16a otrzymuje brzmienie:

„Art. 16a. 1. Prezes Agencji udostępnia publicznie, nieodpłatnie i w postaci elektronicznej, za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 242), dane przestrzenne zawarte w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2021/2116, w systemie wniosków geoprzestrzennych, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2021/2116, oraz w systemie kontroli i kar, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2021/2116, dotyczące wektorowych granic i powierzchni:

1) działek referencyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2022/1172, wraz z ich identyfikatorami;

2) maksymalnego kwalifikującego się obszaru, o którym mowa w art. 2 ust. 7 lit. a rozporządzenia 2022/1172;

3) elementów, obszarów i gruntów wymienionych w art. 2 ust. 7 lit. d-g rozporządzenia 2022/1172;

4) trwałych użytków zielonych w rozumieniu art. 2 pkt 29 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;

5) deklarowanych przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności:

a) upraw rolnych albo innych sposobów użytkowania,

b) elementów krajobrazu utworzonych zgodnie z art. 31 ust. 1a rozporządzenia 2021/2115.

2. Dane przestrzenne, które są udostępniane publicznie na podstawie ust. 1, nie obejmują danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1)).”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-04
  • Data wejścia w życie: 2026-03-05
  • Data obowiązywania: 2026-03-05
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1705

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1704

REKLAMA

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1703

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, przeglądu i aktualizacji planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji oraz kryteriów oceny wykonalności tych planów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1702

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1701

USTAWA z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1700

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1699

USTAWA z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1698

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1697

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1696

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1695

USTAWA z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1694

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1693

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku poddania drewnianego materiału opakowaniowego granicznej kontroli fitosanitarnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1692

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1691

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1690

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1689

USTAWA z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1688

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 28 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1687

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1686

REKLAMA