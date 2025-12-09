REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1732
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI
z dnia 3 grudnia 2025 r.
w sprawie wzorów formularzy, na których Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje informacje o udzielonym finansowym wsparciu oraz finansowym wsparciu możliwym do udzielenia z Funduszu Dopłat
- Data ogłoszenia: 2025-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1739
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1738
OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających obowiązkową zasadniczą służbę wojskową
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1737
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1736
USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1734
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1733
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie wzorów formularzy, na których Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje informacje o udzielonym finansowym wsparciu oraz finansowym wsparciu możliwym do udzielenia z Funduszu Dopłat
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1732
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1731
USTAWA z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1730
USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1729
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 4 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz trybu wypłaty finansowania tego kosztu
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1728
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1727
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych, działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych, w roku 2026
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1726
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji państwa portu
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1725
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, będących podstawą ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego przysługującego funkcjonariuszom Agencji Wywiadu
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1724
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie wyboru formy zakwaterowania i wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej stosowanych w Agencji Wywiadu oraz formy i sposobu składania tych wniosków
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1723
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wzoru oraz formy wniosku o wypłatę zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której funkcjonariusz Agencji Wywiadu pełni służbę
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1722
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, będących podstawą ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1721
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wniosku o wypłatę zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1720