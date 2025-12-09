REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1732

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI

z dnia 3 grudnia 2025 r.

w sprawie wzorów formularzy, na których Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje informacje o udzielonym finansowym wsparciu oraz finansowym wsparciu możliwym do udzielenia z Funduszu Dopłat

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-09
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1739

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1738

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających obowiązkową zasadniczą służbę wojskową

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1737

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1736

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1734

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1733

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie wzorów formularzy, na których Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje informacje o udzielonym finansowym wsparciu oraz finansowym wsparciu możliwym do udzielenia z Funduszu Dopłat

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1732

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1731

USTAWA z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1730

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1729

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 4 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz trybu wypłaty finansowania tego kosztu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1728

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1727

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych, działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych, w roku 2026

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1726

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji państwa portu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1725

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, będących podstawą ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego przysługującego funkcjonariuszom Agencji Wywiadu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1724

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie wyboru formy zakwaterowania i wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej stosowanych w Agencji Wywiadu oraz formy i sposobu składania tych wniosków

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1723

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wzoru oraz formy wniosku o wypłatę zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której funkcjonariusz Agencji Wywiadu pełni służbę

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1722

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, będących podstawą ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1721

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wniosku o wypłatę zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1720

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wniosku w sprawie wyboru formy prawa do zakwaterowania oraz wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1719

