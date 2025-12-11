REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1762
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 2025 r.
w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu
Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1799) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1762)
STATUT GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
§ 1. Główny Urząd Statystyczny, zwany dalej „Urzędem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.
§ 2. 1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów, Dyrektora Generalnego Urzędu i dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 pkt 1.
2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz inspektora ochrony danych, o którym mowa w § 4 pkt 2, do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.
3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Urzędu określa regulamin organizacyjny nadawany przez Prezesa na wniosek Dyrektora Generalnego Urzędu.
4. Prezes informuje Prezesa Rady Ministrów o nadaniu Urzędowi regulaminu organizacyjnego oraz o zmianach tego regulaminu.
§ 3. 1. Przy Prezesie działają:
1) Naukowa Rada Statystyczna;
2) Kolegium;
3) Komisja Programowa;
4) Komisja Metodologiczna;
5) Komitet Redakcyjny.
2. Prezes może tworzyć inne niż wymienione w ust. 1 komisje i zespoły jako organy opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład, zakres zadań i tryb działania.
§ 4. W skład Urzędu wchodzą:
1) następujące komórki organizacyjne:
a) Gabinet Prezesa,
b) Departament Analiz i Udostępniania Informacji,
c) Departament Badań Demograficznych,
d) Departament Badań Społecznych,
e) Departament Cen i Usług,
f) Departament Integracji i Zarządzania Danymi,
g) Departament Metodologii i Jakości Badań,
h) Departament Organizacji Badań i Rejestrów,
i) Departament Przedsiębiorstw,
j) Departament Rachunków Narodowych,
k) Departament Rolnictwa i Środowiska,
l) Departament Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego,
m) Departament Współpracy Międzynarodowej,
n) Biuro Administracyjne,
o) Biuro Budżetu i Finansów,
p) Biuro Kontroli i Audytu;
q) Biuro Organizacji i Zasobów Ludzkich,
r) Biuro Promocji i Współpracy z Mediami,
s) Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
2) samodzielne stanowisko pracy - inspektor ochrony danych.
§ 5. Prezesowi są podporządkowane:
1) Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca;
2) Centrum Informatyki Statystycznej.
- Data ogłoszenia: 2025-12-11
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 grudnia 2025 r. w sprawie wykazu operatorów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2025 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu
REKLAMA
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym
USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
REKLAMA