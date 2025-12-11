REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1762

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 grudnia 2025 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1799) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Głównemu Urzędowi Statystycznemu nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydane na podstawie § 3 ust. 2 załącznika do rozporządzenia uchylanego w § 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie zarządzeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydanych na podstawie § 3 ust. 2 załącznika do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu (Dz. U. poz. 1024).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [STATUT GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1762)

STATUT GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

§ 1. Główny Urząd Statystyczny, zwany dalej „Urzędem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów, Dyrektora Generalnego Urzędu i dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 pkt 1.

2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz inspektora ochrony danych, o którym mowa w § 4 pkt 2, do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Urzędu określa regulamin organizacyjny nadawany przez Prezesa na wniosek Dyrektora Generalnego Urzędu.

4. Prezes informuje Prezesa Rady Ministrów o nadaniu Urzędowi regulaminu organizacyjnego oraz o zmianach tego regulaminu.

§ 3. 1. Przy Prezesie działają:

1) Naukowa Rada Statystyczna;

2) Kolegium;

3) Komisja Programowa;

4) Komisja Metodologiczna;

5) Komitet Redakcyjny.

2. Prezes może tworzyć inne niż wymienione w ust. 1 komisje i zespoły jako organy opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład, zakres zadań i tryb działania.

§ 4. W skład Urzędu wchodzą:

1) następujące komórki organizacyjne:

a) Gabinet Prezesa,

b) Departament Analiz i Udostępniania Informacji,

c) Departament Badań Demograficznych,

d) Departament Badań Społecznych,

e) Departament Cen i Usług,

f) Departament Integracji i Zarządzania Danymi,

g) Departament Metodologii i Jakości Badań,

h) Departament Organizacji Badań i Rejestrów,

i) Departament Przedsiębiorstw,

j) Departament Rachunków Narodowych,

k) Departament Rolnictwa i Środowiska,

l) Departament Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego,

m) Departament Współpracy Międzynarodowej,

n) Biuro Administracyjne,

o) Biuro Budżetu i Finansów,

p) Biuro Kontroli i Audytu;

q) Biuro Organizacji i Zasobów Ludzkich,

r) Biuro Promocji i Współpracy z Mediami,

s) Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;

2) samodzielne stanowisko pracy - inspektor ochrony danych.

§ 5. Prezesowi są podporządkowane:

1) Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca;

2) Centrum Informatyki Statystycznej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-11
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

