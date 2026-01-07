REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 10
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 grudnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie komorniczym
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie komorniczym (Dz. U. poz. 2301), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie komorniczym (Dz. U. poz. 1726).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie komorniczym (Dz. U. poz. 1726), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2024 r.”.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 31 grudnia 2025 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 10)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie komorniczym
Na podstawie art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1458 oraz z 2025 r. poz. 1018 i 1172) zarządza się, co następuje:
§ 1.1) Opłata za udział w egzaminie komorniczym jest równa 70 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773), obowiązującego w dniu przeprowadzenia egzaminu.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie komorniczym (Dz. U. poz. 1726), które weszło w życie z dniem 1 grudnia 2024 r.
- Data ogłoszenia: 2026-01-07
- Data obowiązywania: 2026-01-08
