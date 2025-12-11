REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1763
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 grudnia 2025 r.
w sprawie wykazu operatorów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1763)
WYKAZ OPERATORÓW PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE KONTROLOWANE LUB FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE, BĘDĄCYCH WE WŁADANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Operatorami produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, są:
1) komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa w sprawach zarządzania i administrowania nieruchomościami,
2) 1 Baza Lotnictwa Transportowego,
3) 1 Brygada Logistyczna w Bydgoszczy,
4) 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu,
5) 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie,
6) 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
7) 3 Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie,
8) 4 Brygada Logistyczna w Pomiechówku,
9) 4 Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu,
10) 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
11) 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
12) 8 Baza Lotnictwa Transportowego,
13) 10 Brygada Logistyczna w Opolu,
14) 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
15) 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
16) 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
17) 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
18) 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
19) 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
20) 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
21) 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
22) 21 Baza Lotnictwa Taktycznego,
23) 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
24) 22 Baza Lotnictwa Taktycznego,
25) 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
26) 23 Baza Lotnictwa Taktycznego,
27) 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
28) 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
29) 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
30) 28 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
31) 29 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
32) 31 Baza Lotnictwa Taktycznego,
33) 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
34) 32 Baza Lotnictwa Taktycznego,
35) 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
36) 33 Baza Lotnictwa Transportowego,
37) 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
38) 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
39) 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
40) 41 Baza Lotnictwa Szkolnego,
41) 42 Baza Lotnictwa Szkolnego,
42) 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
43) 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
44) Komenda Portu Wojennego Gdynia,
45) Komenda Portu Wojennego Świnoujście,
46) Jednostka Wojskowa Nr 2063,
47) Jednostka Wojskowa Nr 2305,
48) Jednostka Wojskowa Nr 3940,
49) Jednostka Wojskowa Nr 3964,
50) Jednostka Wojskowa Nr 4101,
51) Jednostka Wojskowa Nr 6021,
52) Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej,
53) Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (JFTC NATO),
54) Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej,
55) Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz,
56) Regionalne Centrum Informatyki Gdynia,
57) Regionalne Centrum Informatyki Kraków,
58) Regionalne Centrum Informatyki Olsztyn,
59) Regionalne Centrum Informatyki Warszawa,
60) Regionalne Centrum Informatyki Wrocław,
61) Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Mrągowo,
62) Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Zakopane,
63) użytkownicy produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
- stosownie do właściwości ich działania.
- Data ogłoszenia: 2025-12-11
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 grudnia 2025 r. w sprawie wykazu operatorów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
