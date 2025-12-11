REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1763

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 grudnia 2025 r.

w sprawie wykazu operatorów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wykaz operatorów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wykazu operatorów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 493).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [WYKAZ OPERATORÓW PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE KONTROLOWANE LUB FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE, BĘDĄCYCH WE WŁADANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1763)

WYKAZ OPERATORÓW PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE KONTROLOWANE LUB FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE, BĘDĄCYCH WE WŁADANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Operatorami produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, są:

1) komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa w sprawach zarządzania i administrowania nieruchomościami,

2) 1 Baza Lotnictwa Transportowego,

3) 1 Brygada Logistyczna w Bydgoszczy,

4) 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu,

5) 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie,

6) 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

7) 3 Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie,

8) 4 Brygada Logistyczna w Pomiechówku,

9) 4 Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu,

10) 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

11) 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

12) 8 Baza Lotnictwa Transportowego,

13) 10 Brygada Logistyczna w Opolu,

14) 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

15) 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

16) 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

17) 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

18) 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

19) 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

20) 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

21) 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

22) 21 Baza Lotnictwa Taktycznego,

23) 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

24) 22 Baza Lotnictwa Taktycznego,

25) 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

26) 23 Baza Lotnictwa Taktycznego,

27) 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

28) 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

29) 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

30) 28 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

31) 29 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

32) 31 Baza Lotnictwa Taktycznego,

33) 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

34) 32 Baza Lotnictwa Taktycznego,

35) 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

36) 33 Baza Lotnictwa Transportowego,

37) 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

38) 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

39) 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

40) 41 Baza Lotnictwa Szkolnego,

41) 42 Baza Lotnictwa Szkolnego,

42) 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

43) 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

44) Komenda Portu Wojennego Gdynia,

45) Komenda Portu Wojennego Świnoujście,

46) Jednostka Wojskowa Nr 2063,

47) Jednostka Wojskowa Nr 2305,

48) Jednostka Wojskowa Nr 3940,

49) Jednostka Wojskowa Nr 3964,

50) Jednostka Wojskowa Nr 4101,

51) Jednostka Wojskowa Nr 6021,

52) Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej,

53) Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (JFTC NATO),

54) Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej,

55) Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz,

56) Regionalne Centrum Informatyki Gdynia,

57) Regionalne Centrum Informatyki Kraków,

58) Regionalne Centrum Informatyki Olsztyn,

59) Regionalne Centrum Informatyki Warszawa,

60) Regionalne Centrum Informatyki Wrocław,

61) Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Mrągowo,

62) Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Zakopane,

63) użytkownicy produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

- stosownie do właściwości ich działania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-11
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 grudnia 2025 r. w sprawie wykazu operatorów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1763

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2025 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1762

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1761

USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1760

REKLAMA

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1759

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1758

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze energetyka

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1757

USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1756

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1755

USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1754

USTAWA z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1753

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 grudnia 2025 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1752

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1751

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1750

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1749

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 grudnia 2025 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1748

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1747

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1746

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1745

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1744

REKLAMA