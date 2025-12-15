REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1773

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 4 grudnia 2025 r.

w sprawie wzoru rocznego zbiorczego raportu dotyczącego jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych oraz gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) i wodoru, a także sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2025 r. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wzór rocznego zbiorczego raportu dotyczącego jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych oraz gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) i wodoru, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, zwanego dalej „raportem dla Rady Ministrów”;

2) sposób monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych w celu sporządzenia zbiorczego raportu dotyczącego jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, o którym mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, zwanego dalej „raportem dla Komisji Europejskiej”, a w szczególności:

a) sposób doboru stacji paliwowych i stacji zakładowych, w których będzie dokonywana kontrola, w tym minimalną liczbę tych stacji,

b) okresy monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych,

c) sposób podziału terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do celów monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych,

d) wzór raportu dla Komisji Europejskiej.

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) biopaliwa ciekłe flotowe - biopaliwa ciekłe przeznaczone do stosowania tylko w wybranych flotach;

2) biopaliwa ciekłe nieflotowe - biopaliwa ciekłe przeznaczone do wprowadzania do obrotu.

§ 3.

Wzór raportu dla Rady Ministrów jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.

Okresami monitorowania jakości:

1) benzyn silnikowych są:

a) okres letni, trwający od dnia 1 maja do dnia 30 września,

b) okres zimowy, trwający od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia;

2) oleju napędowego są:

a) okres letni, trwający od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września,

b) okres zimowy, trwający od dnia 1 października do dnia 15 kwietnia;

3) biopaliw ciekłych są lata kalendarzowe.

§ 5.

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do celów monitorowania jakości:

1) paliw ciekłych i biopaliw ciekłych nieflotowych - dzieli się na obszary odpowiadające województwom, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju, zwane dalej „województwami”;

2) biopaliw ciekłych flotowych - stanowi jeden obszar monitorowania jakości.

§ 6.

1. Dobór stacji paliwowych i stacji zakładowych, zwanych dalej „stacjami”, w których będzie dokonywana kontrola jakości danego gatunku paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego nieflotowego, polega na wyznaczeniu ich losowo spośród stacji znajdujących się w dniu wyznaczenia w wykazie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, zwanej dalej „ustawą”, zlokalizowanych na obszarach, o których mowa w § 5 pkt 1:

1) w liczbie wyznaczonej zgodnie z ust. 3-8;

2) w liczbie 10 % liczby stacji wyznaczonej zgodnie z ust. 3-8, w których dodatkowo będzie dokonywana kontrola, jeżeli jedna lub więcej stacji wylosowanych na podstawie pkt 1 byłyby czasowo nieczynne lub zlikwidowane w okresie monitorowania jakości.

2. Wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1, następuje odrębnie dla poszczególnych województw, poszczególnych okresów monitorowania jakości oraz następujących gatunków paliwa ciekłego albo biopaliwa ciekłego nieflotowego:

1) benzyn silnikowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy;

2) oleju napędowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy;

3) biopaliw ciekłych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy.

3. Liczbę stacji w danym województwie, w których będzie dokonywana kontrola jakości każdego gatunku paliwa ciekłego i biopaliwa ciekłego nieflotowego, wyznacza się, mnożąc liczbę stacji, w których będzie dokonywana kontrola danego gatunku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez ilościowy udział sprzedaży tego gatunku w danym województwie w sprzedaży tego gatunku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Liczbę stacji w poszczególnych województwach, do celów wyznaczenia stacji, w których będzie dokonywana kontrola jakości paliwa ciekłego i biopaliwa ciekłego nieflotowego, wyznacza się na podstawie informacji znajdujących się w dniu tego wyznaczenia w wykazie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy.

5. Wielkość sprzedaży danego gatunku paliwa ciekłego w okresie monitorowania jakości rozpoczynającym się w danym roku kalendarzowym przyjmuje się, do celów wyznaczenia stacji, w których będzie dokonywana kontrola jakości tego gatunku, na podstawie danych na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego rozpoczęcie okresu monitorowania jakości.

6. Wielkość sprzedaży danego gatunku biopaliwa ciekłego nieflotowego w okresie monitorowania jakości przyjmuje się, do celów wyznaczenia stacji, w których będzie dokonywana kontrola jakości tego gatunku, na podstawie danych na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego rozpoczęcie okresu monitorowania jakości.

7. W przypadku braku wystarczających informacji na temat wielkości sprzedaży danego gatunku paliwa ciekłego albo biopaliwa ciekłego nieflotowego w danym województwie, liczbę stacji w poszczególnych województwach, w których będzie dokonywana kontrola jakości tego gatunku, wyznacza się, mnożąc liczbę stacji, w których będzie dokonywana kontrola tego gatunku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez udział liczby stacji, zaopatrujących w paliwa ciekłe albo biopaliwa ciekłe nieflotowe w danym województwie, w liczbie stacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaopatrujących w paliwa ciekłe albo biopaliwa ciekłe nieflotowe.

8. Jeżeli liczba stacji dla danego województwa wyznaczona zgodnie z ust. 3 lub 7 nie jest liczbą całkowitą, stosuje się zasadę zaokrąglenia w górę do pełnej liczby.

§ 7.

1. Dobór stacji zakładowych, w których będzie dokonywana kontrola jakości danego gatunku biopaliwa ciekłego flotowego, polega na wyznaczeniu ich losowo spośród stacji znajdujących się w dniu wyznaczenia w wykazie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy, zlokalizowanych na obszarze, o którym mowa w § 5 pkt 2.

2. Wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1, następuje odrębnie dla poszczególnych gatunków biopaliwa ciekłego flotowego.

§ 8.

1. Minimalna liczba stacji, w których będzie dokonywana kontrola jakości dla całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w każdym z okresów monitorowania jakości wynosi dla:

1) benzyny silnikowej o badawczej liczbie oktanowej RON 98 - 60;

2) benzyny silnikowej o badawczej liczbie oktanowej RON 95 - 200;

3) oleju napędowego - 200;

4) każdego gatunku biopaliwa ciekłego nieflotowego - 100;

5) biopaliw ciekłych flotowych - 30.

2. Jeżeli liczba stacji zaopatrujących w dany gatunek biopaliwa ciekłego nieflotowego jest mniejsza niż 100, kontrola jakości tego gatunku jest dokonywana w każdym z okresów monitorowania jakości we wszystkich stacjach zaopatrujących w ten gatunek.

3. Jeżeli liczba stacji zakładowych zaopatrujących w biopaliwo ciekłe flotowe jest mniejsza niż 30, kontrola jakości tego biopaliwa jest dokonywana w każdym z okresów monitorowania jakości we wszystkich stacjach zakładowych zaopatrujących w to biopaliwo.

§ 9.

Wzór raportu dla Komisji Europejskiej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.3)

Minister Energii: M. Motyka

1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka surowcami energetycznymi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 93/12/EWG (Dz. Urz. WE L 350 z 28.12.1998, str. 58 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 182, Dz. Urz. WE L 287 z 14.11.2000, str. 46 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, str. 65, Dz. Urz. UE L 76 z 22.03.2003, str. 10 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 160, Dz. Urz. UE L 284 z 31.10.2003, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 4, str. 447, Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 88, Dz. Urz. UE L 147 z 02.06.2011, str. 15, Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 62, Dz. Urz. UE L 116 z 07.05.2015, str. 25, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 261 z 14.10.2019, str. 100, Dz. Urz. UE L 2023/2413 z 31.10.2023 oraz Dz. Urz. UE L 2024/90085 z 07.02.2024).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. z 2019 r. poz. 641), które utraciło moc z dniem 23 września 2024 r. zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1642 oraz z 2022 r. poz. 2687).

Załącznik 1. [WZÓR RAPORTU DLA RADY MINISTRÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Energii
z dnia 4 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1773)

Załącznik nr 1

WZÓR RAPORTU DLA RADY MINISTRÓW

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR RAPORTU DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR RAPORTU DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-15
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
