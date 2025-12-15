§ 6.

1. Dobór stacji paliwowych i stacji zakładowych, zwanych dalej „stacjami”, w których będzie dokonywana kontrola jakości danego gatunku paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego nieflotowego, polega na wyznaczeniu ich losowo spośród stacji znajdujących się w dniu wyznaczenia w wykazie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, zwanej dalej „ustawą”, zlokalizowanych na obszarach, o których mowa w § 5 pkt 1:

1) w liczbie wyznaczonej zgodnie z ust. 3-8;

2) w liczbie 10 % liczby stacji wyznaczonej zgodnie z ust. 3-8, w których dodatkowo będzie dokonywana kontrola, jeżeli jedna lub więcej stacji wylosowanych na podstawie pkt 1 byłyby czasowo nieczynne lub zlikwidowane w okresie monitorowania jakości.

2. Wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1, następuje odrębnie dla poszczególnych województw, poszczególnych okresów monitorowania jakości oraz następujących gatunków paliwa ciekłego albo biopaliwa ciekłego nieflotowego:

1) benzyn silnikowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy;

2) oleju napędowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy;

3) biopaliw ciekłych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy.

3. Liczbę stacji w danym województwie, w których będzie dokonywana kontrola jakości każdego gatunku paliwa ciekłego i biopaliwa ciekłego nieflotowego, wyznacza się, mnożąc liczbę stacji, w których będzie dokonywana kontrola danego gatunku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez ilościowy udział sprzedaży tego gatunku w danym województwie w sprzedaży tego gatunku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Liczbę stacji w poszczególnych województwach, do celów wyznaczenia stacji, w których będzie dokonywana kontrola jakości paliwa ciekłego i biopaliwa ciekłego nieflotowego, wyznacza się na podstawie informacji znajdujących się w dniu tego wyznaczenia w wykazie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy.

5. Wielkość sprzedaży danego gatunku paliwa ciekłego w okresie monitorowania jakości rozpoczynającym się w danym roku kalendarzowym przyjmuje się, do celów wyznaczenia stacji, w których będzie dokonywana kontrola jakości tego gatunku, na podstawie danych na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego rozpoczęcie okresu monitorowania jakości.

6. Wielkość sprzedaży danego gatunku biopaliwa ciekłego nieflotowego w okresie monitorowania jakości przyjmuje się, do celów wyznaczenia stacji, w których będzie dokonywana kontrola jakości tego gatunku, na podstawie danych na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego rozpoczęcie okresu monitorowania jakości.

7. W przypadku braku wystarczających informacji na temat wielkości sprzedaży danego gatunku paliwa ciekłego albo biopaliwa ciekłego nieflotowego w danym województwie, liczbę stacji w poszczególnych województwach, w których będzie dokonywana kontrola jakości tego gatunku, wyznacza się, mnożąc liczbę stacji, w których będzie dokonywana kontrola tego gatunku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez udział liczby stacji, zaopatrujących w paliwa ciekłe albo biopaliwa ciekłe nieflotowe w danym województwie, w liczbie stacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaopatrujących w paliwa ciekłe albo biopaliwa ciekłe nieflotowe.

8. Jeżeli liczba stacji dla danego województwa wyznaczona zgodnie z ust. 3 lub 7 nie jest liczbą całkowitą, stosuje się zasadę zaokrąglenia w górę do pełnej liczby.