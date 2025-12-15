REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1775

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 grudnia 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, 1537 i 1739) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 400, 562 i 768) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3c w pkt 2 wyrazy „31 grudnia 2025 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2026 r.”;

2) w załączniku do rozporządzenia:

a) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku dokonywania zmian umowy, o których mowa w § 6 ust. 2 i § 7 ust. 3, na podstawie zaakceptowanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu zgłoszeń lub wniosków, dopuszcza się podpisywanie zbiorczych aneksów dotyczących okresów sprawozdawczych, w czasie których dokonano zgłoszeń lub złożono wnioski.”,

b) w § 23 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Rachunek wystawiony przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, o którym mowa w art. 106ga ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896, 1203 i 1541), w postaci elektronicznej i zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703) zawiera dane pozwalające na identyfikację oddziału wojewódzkiego Funduszu, umowy i szablonu rachunku.”,

c) w § 24:

- ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. W przypadku leków stosowanych w świadczeniach z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17a ustawy, finansowanych z Funduszu Medycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 889 oraz z 2025 r. poz. 1739), dopuszcza się możliwość wypłacenia należności za miesiąc grudzień w tym samym miesiącu, na wniosek świadczeniodawcy złożony do dnia 7 grudnia i na podstawie prognozy wydatków na te świadczenia, ustalonej przez Fundusz w oparciu o harmonogram realizacji umowy świadczeniodawcy. Fundusz dokonuje płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Pozostałe dokumenty rozliczeniowe powinny zostać dostarczone przez świadczeniodawcę w terminie określonym w § 23 ust. 3.”,

- po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

„3b. W przypadku technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, o której mowa w art. 2 pkt 24a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy, finansowanych z Funduszu Medycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym, dopuszcza się możliwość wypłacenia należności za miesiąc grudzień w tym samym miesiącu, na wniosek świadczeniodawcy złożony do dnia 7 grudnia i na podstawie prognozy wydatków na te świadczenia, ustalonej przez Fundusz w oparciu o harmonogram realizacji umowy świadczeniodawcy. Fundusz dokonuje płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Pozostałe dokumenty rozliczeniowe powinny zostać dostarczone przez świadczeniodawcę w terminie określonym w § 23 ust. 3.”,

- ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli Fundusz nie dokona płatności należności w terminie, o którym mowa w ust. 1, 3a i 3b, świadczeniodawcy przysługują odsetki ustawowe.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2025 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2026 r.

Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-15
  • Data wejścia w życie: 2025-12-30
  • Data obowiązywania: 2025-12-30
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1785

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie uznawania miejsc produkcji za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1784

REKLAMA

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1783

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów uprawniających do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1782

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1781

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie standardu organizacyjnego żywienia zbiorowego w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1780

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 11 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1779

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów uzyskanych przez ekspertów narodowych z tytułu oddelegowania do pracy w instytucjach Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1778

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1777

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1776

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1775

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zduńska Wola w województwie łódzkim

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1774

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie wzoru rocznego zbiorczego raportu dotyczącego jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych oraz gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) i wodoru, a także sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1773

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 12 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1772

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 grudnia 2025 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1771

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1770

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1769

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1768

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 9 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1767

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie obiektów i pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1766

REKLAMA