Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1777
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 12 grudnia 2025 r.
w sprawie deklaracji o wysokości opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura
Na podstawie art. 20 ust. 12 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1109 oraz z 2025 r. poz. 146, 1069 i 1545) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) szczegółowy zakres danych podmiotu rynku finansowego i informacji, które należy zawrzeć w rocznej deklaracji, o której mowa w art. 20 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, zwanej dalej „deklaracją”;
2) sposób sporządzenia deklaracji;
3) sposób nadawania dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 20 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, zwanego dalej „systemem teleinformatycznym”.
§ 2.
1) dane podmiotu rynku finansowego:
a) rodzaj,
b) nazwę,
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
d) adres;
2) rok, którego dotyczy deklaracja;
3) wyrażoną w złotych wysokość opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura w danym roku wraz z podstawą jej obliczenia, określoną w art. 20 ust. 1 pkt 1-14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej;
4) informację, że deklaracja stanowi korektę deklaracji, w przypadku, o którym mowa w art. 20b ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej;
5) imię i nazwisko osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. H. Majszczyk
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura (Dz. U. poz. 2800), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów (Dz. U. z 2025 r. poz. 146).
- Data ogłoszenia: 2025-12-15
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
