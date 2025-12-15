REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1777

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 12 grudnia 2025 r.

w sprawie deklaracji o wysokości opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 12 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1109 oraz z 2025 r. poz. 146, 1069 i 1545) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych podmiotu rynku finansowego i informacji, które należy zawrzeć w rocznej deklaracji, o której mowa w art. 20 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, zwanej dalej „deklaracją”;

2) sposób sporządzenia deklaracji;

3) sposób nadawania dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 20 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, zwanego dalej „systemem teleinformatycznym”.

§ 2.

Deklaracja zawiera:

1) dane podmiotu rynku finansowego:

a) rodzaj,

b) nazwę,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

d) adres;

2) rok, którego dotyczy deklaracja;

3) wyrażoną w złotych wysokość opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura w danym roku wraz z podstawą jej obliczenia, określoną w art. 20 ust. 1 pkt 1-14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej;

4) informację, że deklaracja stanowi korektę deklaracji, w przypadku, o którym mowa w art. 20b ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej;

5) imię i nazwisko osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji.

§ 3.

Deklarację sporządza się w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej na stronie internetowej Rzecznika Finansowego.

§ 4.

Dostęp do systemu teleinformatycznego jest nadawany na pisemny wniosek podmiotu rynku finansowego, który zawiera wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.2)

Minister Finansów i Gospodarki: wz. H. Majszczyk

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura (Dz. U. poz. 2800), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów (Dz. U. z 2025 r. poz. 146).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-15
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1785

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie uznawania miejsc produkcji za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1784

REKLAMA

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1783

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów uprawniających do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1782

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1781

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie standardu organizacyjnego żywienia zbiorowego w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1780

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 11 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1779

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów uzyskanych przez ekspertów narodowych z tytułu oddelegowania do pracy w instytucjach Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1778

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1777

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1776

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1775

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zduńska Wola w województwie łódzkim

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1774

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie wzoru rocznego zbiorczego raportu dotyczącego jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych oraz gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) i wodoru, a także sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1773

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 12 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1772

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 grudnia 2025 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1771

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1770

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1769

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1768

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 9 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1767

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie obiektów i pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1766

REKLAMA