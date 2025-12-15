REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1779
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 11 grudnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju
Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2023 r. poz. 192 oraz z 2025 r. poz. 621) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Posiedzenia odbywają się z częstotliwością wymaganą dla prawidłowego i terminowego rozstrzygania spraw, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.”,
b) dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:
„3. Posiedzenia mogą odbywać się w trybie:
1) stacjonarnym;
2) zdalnym - z wykorzystaniem środków komunikacji do porozumiewania się na odległość;
3) mieszanym - w którym część członków Rady uczestniczy w posiedzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji do porozumiewania się na odległość.
4. Posiedzenia mogą odbywać się w trybach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, pod warunkiem zachowania niezbędnych środków bezpieczeństwa zapewniających ochronę danych osobowych.
5. Terminy i tryby posiedzeń określa przewodniczący Rady.”;
2) w § 3 w ust. 1 po wyrazach „terminie, miejscu” dodaje się wyrazy „ , trybie”;
3) w § 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) datę, miejsce, tryb i czas trwania posiedzenia;”;
4) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady, płatne z dołu, w wysokości:
1) 5500 zł - wynagrodzenie miesięczne dla przewodniczącego Rady;
2) 2900 zł - wynagrodzenie miesięczne dla pozostałych członków Rady;
3) 330 zł - wynagrodzenie za udział w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym;
4) 330 zł - wynagrodzenie za udział w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.”.
§ 2.
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).
- Data ogłoszenia: 2025-12-15
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie uznawania miejsc produkcji za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicu
REKLAMA
USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów uprawniających do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego
REKLAMA