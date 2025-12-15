§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju (Dz. U. poz. 1245) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Posiedzenia odbywają się z częstotliwością wymaganą dla prawidłowego i terminowego rozstrzygania spraw, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.”,

b) dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

„3. Posiedzenia mogą odbywać się w trybie:

1) stacjonarnym;

2) zdalnym - z wykorzystaniem środków komunikacji do porozumiewania się na odległość;

3) mieszanym - w którym część członków Rady uczestniczy w posiedzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji do porozumiewania się na odległość.

4. Posiedzenia mogą odbywać się w trybach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, pod warunkiem zachowania niezbędnych środków bezpieczeństwa zapewniających ochronę danych osobowych.

5. Terminy i tryby posiedzeń określa przewodniczący Rady.”;

2) w § 3 w ust. 1 po wyrazach „terminie, miejscu” dodaje się wyrazy „ , trybie”;

3) w § 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) datę, miejsce, tryb i czas trwania posiedzenia;”;

4) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady, płatne z dołu, w wysokości:

1) 5500 zł - wynagrodzenie miesięczne dla przewodniczącego Rady;

2) 2900 zł - wynagrodzenie miesięczne dla pozostałych członków Rady;

3) 330 zł - wynagrodzenie za udział w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym;

4) 330 zł - wynagrodzenie za udział w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.”.