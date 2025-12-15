REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1779

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 11 grudnia 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2023 r. poz. 192 oraz z 2025 r. poz. 621) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju (Dz. U. poz. 1245) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Posiedzenia odbywają się z częstotliwością wymaganą dla prawidłowego i terminowego rozstrzygania spraw, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.”,

b) dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

„3. Posiedzenia mogą odbywać się w trybie:

1) stacjonarnym;

2) zdalnym - z wykorzystaniem środków komunikacji do porozumiewania się na odległość;

3) mieszanym - w którym część członków Rady uczestniczy w posiedzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji do porozumiewania się na odległość.

4. Posiedzenia mogą odbywać się w trybach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, pod warunkiem zachowania niezbędnych środków bezpieczeństwa zapewniających ochronę danych osobowych.

5. Terminy i tryby posiedzeń określa przewodniczący Rady.”;

2) w § 3 w ust. 1 po wyrazach „terminie, miejscu” dodaje się wyrazy „ , trybie”;

3) w § 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) datę, miejsce, tryb i czas trwania posiedzenia;”;

4) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady, płatne z dołu, w wysokości:

1) 5500 zł - wynagrodzenie miesięczne dla przewodniczącego Rady;

2) 2900 zł - wynagrodzenie miesięczne dla pozostałych członków Rady;

3) 330 zł - wynagrodzenie za udział w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym;

4) 330 zł - wynagrodzenie za udział w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-15
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1785

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie uznawania miejsc produkcji za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1784

REKLAMA

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1783

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów uprawniających do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1782

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1781

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie standardu organizacyjnego żywienia zbiorowego w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1780

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 11 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1779

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów uzyskanych przez ekspertów narodowych z tytułu oddelegowania do pracy w instytucjach Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1778

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1777

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1776

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1775

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zduńska Wola w województwie łódzkim

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1774

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie wzoru rocznego zbiorczego raportu dotyczącego jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych oraz gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) i wodoru, a także sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1773

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 12 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1772

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 grudnia 2025 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1771

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1770

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1769

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1768

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 9 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1767

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie obiektów i pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1766

REKLAMA