§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2025 r. poz. 1036) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 17 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 25 do rozporządzenia:

a) w części I „Kod tytułu ubezpieczenia” w dziale 1 „Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem” po wyrazach „23 30 - małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” dodaje się:

- od nowego wiersza wyrazy „24 00 - marynarz” oraz

- od nowego wiersza wyrazy „24 01 - marynarz opłacający na swój wniosek składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za wybrane miesiące w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.”,

b) w części VII „Kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego” po wyrazach „700 - zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej” dodaje się od nowego wiersza wyrazy „750 - zawieszenie statusu marynarza”,

c) w części IX „Kod przyczyny wyrejestrowania płatnika” po wyrazach „211 - wykreślenie z rejestru, ewidencji lub skreślenie z listy” dodaje się od nowego wiersza wyrazy „218 - zawieszenie statusu marynarza”.