Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1782
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 11 grudnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów uprawniających do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego
Na podstawie art. 27b ust. 24 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 91 i 637) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„4. Oceną końcową egzaminu z części praktycznej jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen wystawionych przez poszczególnych członków komisji zgodnie z następującym przelicznikiem:
1) od 4,76 do 5,0 - 5 (bardzo dobry);
2) od 4,5 do 4,75 - 4,5 (dobry plus);
3) od 4,0 do 4,49 - 4 (dobry);
4) od 3,5 do 3,99 - 3,5 (dostateczny plus);
5) od 3,0 do 3,49 - 3 (dostateczny);
6) od 2,0 do 2,99 - 2 (niedostateczny).”.
§ 2.
§ 3.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2025-12-15
- Data wejścia w życie: 2025-12-30
- Data obowiązywania: 2025-12-30
