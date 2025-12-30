REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1881

USTAWA

z dnia 4 grudnia 2025 r.

o zmianie ustawy o dokumentach publicznych oraz ustawy o podatku akcyzowym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-30
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1886

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1885

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 11 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1884

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1883

REKLAMA

USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1882

USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o dokumentach publicznych oraz ustawy o podatku akcyzowym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1881

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1880

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1879

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1878

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1877

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 23 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1876

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1875

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1874

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2025 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1873

USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1872

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1871

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych zawartych w powiadomieniu o zamiarze skorzystania ze zwolnienia w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska oraz informacji kwartalnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1870

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1869

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa &#8222;Pomoc dla repatriantów&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1868

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości i sposobu ustalania opłat za wykonywanie czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów pofermentacyjnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1867

REKLAMA