REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1882
USTAWA
z dnia 4 grudnia 2025 r.
o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1886
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1885
REKLAMA
OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 11 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1884
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1883
REKLAMA
USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1882
USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o dokumentach publicznych oraz ustawy o podatku akcyzowym
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1881
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1880
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1879
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1878
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1877
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 23 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1876
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2026 r.
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1875
OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1874
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2025 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1873
USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1872
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1871
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych zawartych w powiadomieniu o zamiarze skorzystania ze zwolnienia w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska oraz informacji kwartalnej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1870
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1869
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1868
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości i sposobu ustalania opłat za wykonywanie czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów pofermentacyjnych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1867