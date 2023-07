Europejska Karta Ubezpieczenie Zdrowotnego to niezbędny dokument, gdy planujesz zagraniczny wyjazd wakacyjny lub służbowy. Przyda się, gdy niezbędna będzie opieka medyczna w innych krajach. Czy wszędzie można z niej skorzystać? Jak można wyrobić? Sprawdź koniecznie wiedzę przed wyjazdem!

Indeks glikemiczny to jeden z najważniejszych czynników w diecie. Sprawdź swoją wiedzę w tym temacie

Sery świata. Sery są nie tylko znakomitą przekąską, ale także dostarczają nam białka, wapnia, fosforu i witamin, a nawet cynku. Jesteś smakoszem serów? Nie wyobrażasz sobie kanapki bez tego wyjątkowego składnika? Uwielbiasz fondue, kochasz posypywać parmezanem wszystko, co się da, a makaron z kremowym serowym sosem możesz jeść codziennie? W takim razie ten quiz jest dla Ciebie! Sprawdź swoją wiedzę na temat serów z różnych zakątków świata. Dasz radę odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania?

Mleko jest dodatkiem do kawy lub składnikiem diety. Sprawdź, co wiesz na temat tego produktu.

Czy wiesz, jakie produkty warto włączyć do swojej diety, aby cieszyć się dobrym zdrowiem i samopoczuciem? Czy potrafisz odróżnić zdrowe produkty od tych, które są niezdrowe? Ten quiz pomoże Ci sprawdzić swoją wiedzę na temat zdrowej żywności i pozwoli Ci zrozumieć, jak ważne jest odpowiednie żywienie

Rowerowe ciekawostki. „Rower jest wielce okej, rower to jest świat” śpiewał Lech Janerka. Górski, szosowy, miejski, trekkingowy, elektryczny – przy wyborze roweru można się pogubić. Dla jednych to codzienny środek lokomocji, inni sporadycznie korzystają z jednośladów, jeszcze inni nie wyobrażają sobie życia bez dwóch kółek. Jazda na rowerze poprawia wydolność organizmu, krążenie, zapobiega zakrzepom. Korzyści jest wiele! Nawet jeśli nie jeździliście bardzo długo – tego się nie zapomina. Zapraszamy na nasz rowerowy quiz z ciekawostkami.

Depresja. Ministerstwo Zdrowia już w 2004 r. ustanowiło dzień 23 lutego Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją, po to by zwrócić uwagę na ten problem oraz na potrzebę upowszechniania wiedzy z zakresu rozpoznawania objawów, pogłębiania świadomości istnienia tej choroby oraz do podejmowania leczenia. “Depresja oznacza, że każdy dzień rozpoczyna się od aktu odwagi i nadziei. Czyli od wstania z łóżka.” (Autor anonimowy). 23 lutego obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym. Warto rozejrzeć się wśród swoich najbliższych, może któryś z nich potrzebuje naszej wyciągniętej ręki, a może właśnie zauważyliście pierwsze objawy depresji? Zapraszamy na quiz, który pozwoli trochę uporządkować wiedzę. I oczywiście życzymy zdrowia!