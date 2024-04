Czym zajmuje się diabetolog? Do kogo zgłosimy się ze schorzeniami wieku podeszłego? Znasz specjalizacje lekarskie? Jeśli tak, to quiz rozwiążesz bez problemu.

Quiz: Jak dobrze znasz miód i świat pszczół? 7. pytanie tylko dla znawców

Czy wiesz, w jakiej temperaturze powinno się przechowywać miód, aby zachować jego najlepsze właściwości? A co to jest pierzga i ile kilogramów miodu można zebrać rocznie z jednego ula? Jeśli jesteś ciekawy, ile łyżeczek miodu wytwarza pszczoła w ciągu swojego życia, a także jakie są różnice między poszczególnymi rodzajami miodu, to ten quiz jest dla Ciebie!