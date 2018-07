1. Roczną planowaną kwotę części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej na rok 2019 dla gminy Ostrowice przeznacza się dla gminy albo gmin, o których mowa w art. 1 ust. 2, proporcjonalnie do liczby mieszkańców, ustalonej zgodnie z ust. 2.

2. W przypadku gdy obszar gminy Ostrowice podlega włączeniu do więcej niż jednej gminy, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ustali do dnia 30 września 2018 r. liczbę mieszkańców gminy Ostrowice zamieszkałych w dniu 31 grudnia 2017 r. na obszarach podlegających włączeniu do poszczególnych gmin.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej na rok 2020.