Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia

z dnia 21 lipca 2025 r. (Dz. U. poz. 1030)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 sierpnia 2004 r.

w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest

Na podstawie art. 7a ust. 5 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2020 r. poz. 1680 oraz z 2025 r. poz. 620) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb kierowania na leczenie uzdrowiskowe oraz rozliczania przez instytucje powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego kosztów z tytułu korzystania z leczenia uzdrowiskowego przez pracowników zatrudnionych:

1) w dniu 28 września 1997 r. lub przed tą datą w zakładach wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zwanej dalej „ustawą”, oraz

2) w zakładach, które, zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy, produkują wyroby zawierające azbest

- zwanych dalej „osobami uprawnionymi”.

§ 2. 1. Osoba uprawniona jest kierowana na leczenie uzdrowiskowe na podstawie wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe, zwanego dalej „skierowaniem”.

1a.2) Skierowanie jest wystawiane w postaci elektronicznej - w Systemie Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2025 r. poz. 302 i 779), zwanym dalej „SIM”.

2. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) wpisy dokonane w książeczce badań profilaktycznych oraz aktualny stan zdrowia osoby uprawnionej;

2) brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego;

3) wpływ leczenia uzdrowiskowego, w szczególności warunków naturalnych (surowców leczniczych i klimatu) na stan zdrowia osoby uprawnionej;

4) dotychczasowy przebieg i wyniki leczenia uzdrowiskowego, o ile osoba uprawniona z takiego leczenia korzystała.

3. (uchylony).3)

4.4) Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jest przekazywane za pośrednictwem SIM do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z informacją „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE (AZBEST)”.

4a.5) Skierowanie zawiera:

1) oznaczenie świadczeniodawcy, w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, z późn. zm.6)), wystawiającego skierowanie w postaci elektronicznej obejmujące:

a) nazwę usługodawcy w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz identyfikator usługodawcy, o którym mowa w art. 17c ust. 3 tej ustawy,

b) nazwę zakładu leczniczego oraz 14-znakowy numer REGON zakładu leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego, jeżeli dotyczy,

c) nazwę i niepowtarzalny kod identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 450, 620 i 637), jeżeli dotyczy,

d) nazwę i niepowtarzalny kod identyfikujący komórkę organizacyjną zakładu leczniczego podmiotu leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jeżeli dotyczy,

e) kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej zakładu leczniczego podmiotu leczniczego stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jeżeli dotyczy,

f) adres miejsca wystawienia skierowania w postaci elektronicznej,

g) numer umowy zawartej przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia;

2) numer identyfikujący skierowanie w postaci elektronicznej, o którym mowa w art. 59aa ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

3) datę wystawienia skierowania w postaci elektronicznej;

4) oznaczenie osoby uprawnionej obejmujące:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) identyfikator usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

c) datę urodzenia oraz płeć, jeżeli osobie uprawnionej nie nadano numeru PESEL,

d) adres zamieszkania,

e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;

5) informacje, o których mowa w części I pkt 1-3 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

6) oznaczenie osoby wystawiającej skierowanie w postaci elektronicznej obejmujące:

a) imię (imiona) i nazwisko osoby wystawiającej skierowanie w postaci elektronicznej lub osoby upoważnionej do wystawienia skierowania w postaci elektronicznej, jeżeli dotyczy,

b) kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej skierowanie w postaci elektronicznej, w tym posiadany tytuł zawodowy,

c) identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, osoby wystawiającej skierowanie w postaci elektronicznej lub osoby upoważnionej do wystawienia skierowania w postaci elektronicznej, jeżeli dotyczy,

d) podpis osoby wystawiającej skierowanie w postaci elektronicznej albo osoby upoważnionej do wystawienia skierowania w postaci elektronicznej;

7) informację o sposobie powiadamiania osoby uprawnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia o kolejnych etapach przetwarzania skierowania w postaci elektronicznej.

4b.5) W przypadku gdy dokumentacja zawierająca informacje, o których mowa w części I pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nie została wytworzona jako elektroniczna dokumentacja medyczna w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego przesyła jej kopię lub odwzorowanie cyfrowe do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

4c.5) Osoba uprawniona otrzymuje informację o wystawionym skierowaniu na zasadach określonych w art. 59b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4d.5) Osobę uprawnioną informuje się niezwłocznie także o dalszych etapach przetwarzania skierowania w postaci elektronicznej, w tym o jego rejestracji i potwierdzeniu, w formie powiadomień w Internetowym Koncie Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub w formie wiadomości przekazanej na wskazany przez osobę uprawnioną numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

4e.5) Osoba uprawniona, której wystawiono skierowanie w postaci elektronicznej, która złożyła dyspozycję przekazywania jej pisemnych powiadomień w postaci papierowej, otrzymuje od właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia powiadomienia o:

1) rejestracji skierowania;

2) potwierdzeniu skierowania;

3) przyczynie braku możliwości realizacji skierowania, o której mowa w § 5 ust. 1, i kolejności osoby uprawnionej na liście osób oczekujących na leczenie uzdrowiskowe.

5.7) W przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, uniemożliwiającego wystawienie i prowadzenie skierowania w postaci elektronicznej, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

6.8) W przypadku skierowań w postaci papierowej potwierdzanie tych skierowań oraz prowadzenie list osób uprawnionych, które nie uzyskały potwierdzenia skierowania z powodu braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, dokonywane jest bez wykorzystania funkcjonalności SIM.

7.8) Czynności, o których mowa w ust. 6, są realizowane na zasadach określonych w § 3-5, w następujący sposób:

1) lekarz ubezpieczenia zdrowotnego przesyła skierowanie do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE (AZBEST)” umieszczonym w lewym dolnym rogu koperty pod adresem odbiorcy;

2) po otrzymaniu skierowania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia komórka organizacyjna właściwa w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dokonuje rejestracji tego skierowania;

3) informacje, o których mowa w części II załącznika nr 1 do rozporządzenia, lekarz specjalista zamieszcza w odpowiedniej części skierowania w postaci papierowej wystawionego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

4) informacje o potwierdzeniu skierowania, o którym mowa w § 3 ust. 2, osoba upoważniona zatrudniona we właściwej komórce organizacyjnej oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokonująca potwierdzenia skierowania zamieszcza w części III skierowania w postaci papierowej wystawionego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

5) właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia niezwłocznie doręcza osobie uprawnionej potwierdzone skierowanie wystawione w postaci papierowej.

8.8) Do powiadamiania osoby uprawnionej, której wystawiono skierowanie w postaci papierowej, stosuje się odpowiednio przepis § 2 ust. 4d i 4e.

§ 3. 1. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia po otrzymaniu skierowania dokonuje jego rejestracji.

2. Po rejestracji skierowania lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, zwany dalej „lekarzem specjalistą”, zatrudniony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, dokonuje weryfikacji skierowania pod względem miejsca i rodzaju leczenia uzdrowiskowego.

3. Lekarz specjalista może zażądać od lekarza, o którym mowa w § 2, dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentacji medycznej niezbędnej do ustalenia rodzaju i zakresu leczenia uzdrowiskowego, uzupełnienia lub aktualizacji tej dokumentacji oraz przeprowadzenia dodatkowych badań.

§ 4.9) 1. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do SIM informację o potwierdzeniu skierowania, wskazując jednocześnie zakład lecznictwa uzdrowiskowego i określając rodzaj leczenia uzdrowiskowego, datę jego rozpoczęcia i czas trwania.

2. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia niezwłocznie zawiadamia osobę uprawnioną o potwierdzeniu skierowania i dokonuje w SIM odpowiedniej zmiany statusu tego skierowania.

§ 5. 1. W przypadku gdy z powodu braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego nie jest możliwa realizacja skierowania na leczenie uzdrowiskowe osoby uprawnionej w terminie 30 dni od wskazanej w skierowaniu daty rozpoczęcia leczenia, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadza dane tej osoby na listę osób oczekujących na leczenie uzdrowiskowe.

2.10) Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko osoby uprawnionej;

2) identyfikator usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

3) numer skierowania nadany podczas rejestracji przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Osoba uprawniona ma prawo do informacji o swojej kolejności na liście osób oczekujących oraz przewidywanym terminie podjęcia leczenia uzdrowiskowego.

4. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia niezwłocznie powiadamia osobę uprawnioną o ustaleniu terminu leczenia uzdrowiskowego.

§ 6. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w rozliczeniu z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, pokrywa koszty będące częściową odpłatnością za koszty wyżywienia i zakwaterowania, o których mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 7. 1. Zwrot kosztów związanych z leczeniem uzdrowiskowym osób uprawnionych, poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, następuje na podstawie zbiorczego zestawienia kosztów wyliczonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, sporządza raz na kwartał oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie danych zebranych z zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminach:

1) do dnia 15 kwietnia za I kwartał;

2) do dnia 15 lipca za II kwartał;

3) do dnia 15 października za III kwartał;

4) do dnia 20 grudnia za IV kwartał.

3. Wzór zestawienia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Zwrot poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1, po uprzednim sprawdzeniu i zaakceptowaniu jest dokonywany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminie nie dłuższym niż 15 dni, licząc od dnia otrzymania zestawienia, o którym mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do rozliczania kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia od dnia 1 stycznia 2004 r. z tytułu korzystania z leczenia uzdrowiskowego przez osoby uprawnione.

2. W terminie do dnia 30 listopada 2004 r. oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekaże ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zestawienie, o którym mowa w § 7 ust. 1, za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia11).

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. poz. 1257), które weszło w życie z dniem 20 września 2024 r.

3) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 858, 1222, 1593, 1615 i 1915 oraz z 2025 r. poz. 129, 304, 620, 637 i 779.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 sierpnia 2004 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

9 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1030)

Załącznik nr 1

WZÓR - SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE (AZBEST)









Załącznik nr 2

WZÓR - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z LECZENIEM UZDROWISKOWYM OSÓB UPRAWNIONYCH (AZBEST)