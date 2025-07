§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857 oraz z 2025 r. poz. 682 i 730) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczącym składu orzekającego jest:

1) lekarz posiadający tytuł specjalisty lub

2) lekarz posiadający specjalizację co najmniej I stopnia, lub

3) lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w określonej dziedzinie medycyny, który ukończył moduł podstawowy właściwy dla danego szkolenia specjalizacyjnego lub będący w trakcie trzeciego roku tego szkolenia w przypadku specjalizacji, dla których przewidziany został moduł jednolity szkolenia

- w szczególności w następujących dziedzinach medycyny: chorobach wewnętrznych, pediatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, psychiatrii, okulistyce i otorynolaryngologii.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przewodniczącym składu orzekającego może zostać także osoba wykonująca zawód lekarza co najmniej przez okres pięciu lat - z wyłączeniem okresów: wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wykonywania zawodu na podstawie warunkowego prawa wykonywania zawodu, wykonywania zawodu na podstawie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym.”;

2) w § 21 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) lekarz:

a) posiadane prawo wykonywania zawodu lekarza oraz

b) posiadany tytuł specjalisty lub specjalizacja co najmniej I stopnia lub bycie w trakcie odbywania szkolenia specjalizacyjnego w określonej dziedzinie medycyny, po ukończeniu modułu podstawowego właściwego dla danego szkolenia specjalizacyjnego lub bycie w trakcie trzeciego roku tego szkolenia w przypadku specjalizacji, dla których został przewidziany moduł jednolity szkolenia - w szczególności w następujących dziedzinach medycyny: chorobach wewnętrznych, pediatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, psychiatrii, okulistyce i otorynolaryngologii, albo

c) posiadane co najmniej pięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza - z wyłączeniem okresów: wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wykonywania zawodu na podstawie warunkowego prawa wykonywania zawodu, wykonywania zawodu na podstawie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym;”;

3) w § 33 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) dokonanie przez lekarza wyznaczonego przez przewodniczącego zespołu wstępnej weryfikacji złożonej dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 2 i 3, w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o badania potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą, a także zaproponowanie lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, biorąc pod uwagę rozpoznane schorzenie osoby zainteresowanej lub dziecka;

3) powołanie spośród członków powiatowego oraz wojewódzkiego zespołu, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 3-7, składu orzekającego do rozpoznania wniosku i wydania orzeczenia, określonego w § 7 ust. 1, lub spośród członków powiatowego zespołu wyznaczenie lekarza - członka zespołu do rozpoznania wniosku i wydania orzeczenia, określonego w § 7 ust. 2; w razie potrzeby do składu orzekającego powołuje się dodatkowo lekarza - członka zespołu mogącego mieć istotny wpływ na wynik postępowania orzeczniczego, biorąc pod uwagę rozpoznane schorzenie osoby zainteresowanej lub dziecka;”.