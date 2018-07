§ 1.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. ustala się granice następujących gmin:

1) w województwie łódzkim:

a) w powiecie łódzkim wschodnim - gminy Andrespol i gminy Koluszki przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Andrespol obszaru obrębu ewidencyjnego Zielona Góra, o powierzchni 240,07 ha, z gminy Koluszki,

b) w powiecie rawskim - gminy o statusie miasta Rawa Mazowiecka i gminy Rawa Mazowiecka przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Rawa Mazowiecka części obszaru obrębu ewidencyjnego Podlas, to jest działek ewidencyjnych nr 38, 39/1, 39/3, 39/4, 40/6, 40/7, 42/1, 43/3, 81/4 i 81/5, o łącznej powierzchni 1,58 ha, z gminy Rawa Mazowiecka;

2) w województwie podkarpackim:

a) w powiecie ropczycko-sędziszowskim - gminy Iwierzyce i gminy Sędziszów Małopolski przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Iwierzyce części obszaru obrębu ewidencyjnego Zagorzyce, to jest działek ewidencyjnych nr 879-885, 886/1 i 886/2 oraz części działki ewidencyjnej nr 7300 (droga), o łącznej powierzchni 0,73 ha, z gminy Sędziszów Małopolski. Część działki ewidencyjnej nr 7300 jest wyodrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 106 do punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 49163,

b) miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim - gminy Głogów Małopolski przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Miłocin o powierzchni 90,25 ha, z gminy Głogów Małopolski,

c) miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim - gminy Tyczyn przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Matysówka o powierzchni 529,77 ha, z gminy Tyczyn;

3) w województwie śląskim:

a) w powiecie tarnogórskim - gminy o statusie miasta Tarnowskie Góry i gminy Tworóg przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Tarnowskie Góry części obszaru obrębu ewidencyjnego Hanusek, to jest działek ewidencyjnych nr 111/23, 191/44, 192/43, 226/21, 227/21, 228/22 i 231, o łącznej powierzchni 18,90 ha, z gminy Tworóg,

b) w powiecie tarnogórskim - gminy Tworóg i gminy o statusie miasta Tarnowskie Góry przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Tworóg części obszaru obrębu ewidencyjnego Pniowiec, to jest działek ewidencyjnych nr 232/41, 1438/41 i 1439/41, o łącznej powierzchni 2,56 ha, z gminy o statusie miasta Tarnowskie Góry,

c) w powiecie zawierciańskim - gminy Pilica i gminy Ogrodzieniec przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Pilica części obszaru obrębu ewidencyjnego Giebło, to jest działek ewidencyjnych nr 108, 109/1, 109/2, 110, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 113, 114/1, 114/2, 115 i 116, o łącznej powierzchni 15,73 ha, z gminy Ogrodzieniec;

4) w województwie wielkopolskim:

a) w powiecie kościańskim - gminy o statusie miasta Kościan i gminy Kościan przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Kościan części obszaru obrębu ewidencyjnego Kiełczewo, to jest działek ewidencyjnych nr 320/1, 320/2, 320/7, 320/9, 320/11, 320/24, 321/1, 323, 338-345, 346/1, 346/2, 347-350, 351/1, 351/2, 353/1, 353/2, 354/1, 354/2, 355-361 i 914, o łącznej powierzchni 22,05 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Sierakowo, to jest działek ewidencyjnych nr 145/2, 146/1 i 166/4, o łącznej powierzchni 0,33 ha, z gminy Kościan,

b) w powiecie rawickim - gminy Pakosław i gminy Jutrosin przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Pakosław części obszaru obrębu ewidencyjnego Domaradzice, to jest działek ewidencyjnych nr 110/1, 110/2, 111 i 112 oraz części działki ewidencyjnej nr 129 (droga), o łącznej powierzchni 8,83 ha, z gminy Jutrosin. Część działki nr 129 jest wyodrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego, należącego do działek ewidencyjnych nr 129, 111 i 127, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.302202_5.0003.200442 do punktu granicznego, należącego do działek ewidencyjnych nr 129, 154/3 i 154/4, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.302202_5.003.1539,

c) w powiecie rawickim - gminy Pakosław i gminy Rawicz przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Pakosław części obszaru obrębu ewidencyjnego Ugoda, to jest działek ewidencyjnych nr 69/1, 69/3, 69/4, 70 i 72 oraz części działki ewidencyjnej nr 148 (droga), o łącznej powierzchni 7,52 ha, z gminy Rawicz. Część działki ewidencyjnej nr 148 jest wyodrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego, należącego do działek ewidencyjnych nr 148 i 144, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.302205_5.0016.102232 do punktu granicznego, należącego do działek ewidencyjnych nr 148 i 145, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.302205_5.0016.102243.