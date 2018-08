§ 2.

Koszty doprowadzenia cudzoziemca do granicy lub do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony (W), oblicza się według wzoru:

gdzie:

K - liczba przejechanych kilometrów w związku z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy,

S - koszt używania pojazdu za 1 kilometr przebiegu, ustalony według stawki maksymalnej dla danego rodzaju pojazdu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650 i 1039),

D - należności z tytułu podróży służbowej przysługujące osobom doprowadzającym cudzoziemca do granicy lub do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony, obliczane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076),

L - liczba cudzoziemców doprowadzanych,

B - koszt biletu lotniczego, kolejowego, autobusowego lub biletu na inny środek transportu.