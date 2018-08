§ 2.

Pomiary ilości energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, wykorzystujących w procesie wytwarzania energii nośniki energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy, oraz inne paliwa są wykonywane:

1) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376, 650, 1338 i 1480), w zakresie pomiarów;

2) w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii, o których mowa w § 3, § 4 i § 6, po wykonaniu badań biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego oraz udokumentowaniu tych badań w laboratorium badawczym:

a) spełniającym wymagania określone w normie PN-EN ISO/IEC 17025 określającej wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych lub wzorcujących, w szczególności kompetencji technicznej i biegłości tych laboratoriów w zakresie wykonywania pomiarów i badań oraz jej dokumentowania,

b) posiadającym akredytację jednostki certyfikującej, uzyskaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).