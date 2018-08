2) usługodawców obowiązanych do przekazywania danych do rejestru;

§ 3.

Do przekazywania danych do rejestru są obowiązane podmioty wykonujące zadania związane z realizacją programu polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia pod nazwą "Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016", zwanego dalej "programem", na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw zdrowia.