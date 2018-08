Załącznik do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju

z dnia 2 sierpnia 2018 r. (poz. 1619)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, następujących rodzajów pomocy:

1) pomocy na finansowanie ryzyka,

2) pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność

- zwanych dalej "pomocą", do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", a także podmioty udzielające tej pomocy.

§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. c i d, ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. W przypadku pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) gwarancji - oznacza to gwarancję w rozumieniu art. 2 pkt 67 rozporządzenia nr 651/2014;

2) inwestycji kapitałowej - oznacza to inwestycję kapitałową w rozumieniu art. 2 pkt 74 rozporządzenia nr 651/2014;

3) inwestycji quasi-kapitałowej - oznacza to inwestycję quasi-kapitałową w rozumieniu art. 2 pkt 66 rozporządzenia nr 651/2014;

4) niezależnym inwestorze prywatnym - oznacza to niezależnego inwestora prywatnego w rozumieniu art. 2 pkt 72 rozporządzenia nr 651/2014;

5) podmiocie wdrażającym instrument finansowy - oznacza to podmiot, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;

6) pożyczce - oznacza to pożyczkę w rozumieniu art. 2 pkt 82 rozporządzenia nr 651/2014;

7) przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

§ 4. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

§ 5. Podmiotami udzielającymi pomocy są podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

§ 6. Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, udziela się, jeżeli:

1) środki pochodzące z regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 zostały przekazane do instrumentu finansowego w co najmniej jednej z form, o których mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014, a w przypadku gdy środki te zostały przekazane w formie, o której mowa w art. 21 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014, zapewniono spełnienie warunku, o którym mowa w art. 21 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014;

2) w przypadku pomocy udzielanej w formie inwestycji kapitałowej, inwestycji quasi-kapitałowej lub pożyczki zostanie zapewniony wkład prywatny zgodnie z art. 21 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, z uwzględnieniem art. 21 ust. 11 rozporządzenia nr 651/2014;

3) podmiot wdrażający instrument finansowy pełni funkcję pośrednika finansowego w rozumieniu art. 2 pkt 34 rozporządzenia nr 651/2014 i został wybrany zgodnie z art. 21 ust. 13 lit. b rozporządzenia nr 651/2014;

4) niezależni inwestorzy prywatni zostali wybrani zgodnie z art. 21 ust. 13 lit. b rozporządzenia nr 651/2014;

5) potrzeba przyznania na rzecz niezależnych inwestorów prywatnych preferencji w postaci asymetrycznego podziału zysku albo ochrony przed spadkiem wartości, o których mowa w art. 21 ust. 13 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, wynika z:

a) oceny ex-ante, o której mowa w art. 37 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.3)), która określiła poziom tej preferencji lub mechanizm pozwalający na jego określenie,

b) przeprowadzonej procedury wyboru niezależnych inwestorów prywatnych

- a dodatkowo zachowane zostaną warunki, o których mowa w art. 21 ust. 13 lit. c i d rozporządzenia nr 651/2014;

6) zapewniono podejmowanie decyzji finansowych motywowanych zyskiem zgodnie z art. 21 ust. 14 rozporządzenia nr 651/2014;

7) podmiot wdrażający instrument finansowy jest zarządzany zgodnie z art. 21 ust. 15 rozporządzenia nr 651/2014;

8)4) podmiot wdrażający instrument finansowy, który udziela pomocy w formie pożyczek lub gwarancji lub zapewnia inwestycje quasi-kapitałowe o takiej strukturze jak dług, posiada mechanizm, o którym mowa w art. 21 ust. 16 lit. a zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

§ 7. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem operacyjnym na lata 2014-2020 i jest udzielana:

1) na finansowanie ryzyka, zgodnie z art. 21 rozporządzenia nr 651/2014;

2) przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność, zgodnie z art. 22 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 8. Pomoc, o której mowa w § 1:

1) pkt 1 - jest udzielana przedsiębiorcom spełniającym warunki, o których mowa w art. 21 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014, w tym na inwestycje kontynuacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 77 rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014;

2) pkt 2 - jest udzielana przedsiębiorcom spełniającym warunki wskazane w art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 9. 1. Pomoc jest udzielana w jednej lub w kilku z następujących form:

1) inwestycji kapitałowej;

2) inwestycji quasi-kapitałowej;

3) pożyczki;

4) gwarancji.

2.5) Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1, w formie:

1) inwestycji kapitałowej i inwestycji quasi-kapitałowej wymienialnej na kapitał własny, lub jak kapitał własny uprzywilejowany, o której mowa w art. 2 pkt 66 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014 - może zostać udzielona na refinansowanie w rozumieniu art. 2 pkt 78 rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 21 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014;

2) pożyczki lub gwarancji lub inwestycji quasi-kapitałowej o takiej strukturze jak dług, o której mowa w art. 2 pkt 66 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014 - może zostać udzielona, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 21 ust. 16 lit. a zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

§ 10. Maksymalną wartość pomocy, o której mowa w § 1:

1) pkt 1 - ustala się zgodnie z art. 21 ust. 9 rozporządzenia nr 651/2014, przy uwzględnieniu - w przypadku pomocy udzielonej w formie:

a)6) pożyczki lub inwestycji quasi-kapitałowej o takiej strukturze jak dług - art. 21 ust. 16 lit. b rozporządzenia nr 651/2014,

b) gwarancji - art. 21 ust. 16 lit. c rozporządzenia nr 651/2014;

2) pkt 2 - ustala się zgodnie z art. 22 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014, przy uwzględnieniu art. 22 ust. 4 i 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 11. Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. Pomoc, o której mowa w § 1:

1) pkt 1 - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 651/2014,

2) pkt 2 - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 651/2014

- stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu tej pomocy przez Komisję Europejską.

§ 13. 1. Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej "wnioskiem", do podmiotu wdrażającego instrument finansowy.

2. Wniosek zawiera:

1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

2) inne informacje wskazane przez podmiot wdrażający instrument finansowy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).

4. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy.

§ 14. Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia7).

1) Obecnie działem administracji rządowej - rozwój regionalny kieruje Minister Inwestycji i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 58), które weszło w życie z dniem 11 stycznia 2018 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29 grudnia 2016 r.