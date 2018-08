§ 5.

1. Funkcjonariusz, który w związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających zaliczanie do okresów służby lub pracy dotychczas niepodlegających uwzględnieniu przy nabyciu prawa do nagrody jubileuszowej, osiągnął okres służby dłuższy od wymaganego, prawo do nagrody jubileuszowej nabywa w dniu wejścia w życie tych przepisów.

2. W przypadku nabycia prawa do nagrody jubileuszowej w wyższej wysokości, w terminie 12 miesięcy od dnia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej w niższej wysokości, uzyskanej w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, funkcjonariuszowi przysługuje z tego tytułu wyrównanie do nagrody w wyższej wysokości.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który w związku z udokumentowaniem okresów zaliczanych do okresu służby lub pracy nabył prawo do nagrody jubileuszowej w wyższej wysokości przed dniem nabycia prawa do nagrody jubileuszowej w niższej wysokości ustalonej na podstawie dotychczas udokumentowanego okresu służby lub pracy albo nabędzie je nie później niż w terminie 12 miesięcy od tego dnia.