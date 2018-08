Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 22 sierpnia 2018 r. (poz. 1644)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

Okładka legitymacji

Część wewnętrzna legitymacji

OPIS WZORU LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

I. Okładka legitymacji

Okładka w kolorze czarnym, ze srebrnymi tłoczeniami, zawierająca następujące elementy:

1. Tekst "RZECZPOSPOLITA POLSKA".

2. Znak graficzny orła w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej (zgodny z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441), bez czerwonego tła).

3. Tekst "INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA".

II. Część wewnętrzna legitymacji

Legitymacja o wymiarach 65 x 190 mm, zalaminowana obustronnie folią zabezpieczającą, zawierająca następujące elementy:

1. Tło giloszowe z reliefem.

2. Element wykonany farbą niewidoczną w świetle dziennym i aktywną w świetle ultrafioletowym.

Awers

1. W lewej części legitymacji znak graficzny flagi Polski.

2. Znak graficzny orła w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej (zgodny z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, bez czerwonego tła).

3. Tekst "RZECZPOSPOLITA POLSKA".

4. Tekst "INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA".

5. Miejsce na fotografię nanoszoną w procesie personalizacji.

6. Tekst "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA".

7. Tekst "Ważna do" wraz z miejscem na wpisanie daty ważności legitymacji.

8. Tekst "Nr" wraz z miejscem na wpisanie numeru legitymacji.

9. Logo Inspekcji Ochrony Środowiska.

10. Zaznaczone miejsce na imię i nazwisko.

11. Tekst "INSPEKTOR INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA".

12. Tekst "Legitymacja upoważnia do wstępu i przeprowadzenia bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, a w przypadku kontroli planowej przedsiębiorcy, po okazaniu upoważnienia i uprzednim zawiadomieniu.

Policja oraz organy administracji publicznej są prawnie obowiązane do udzielenia pomocy inspektorowi Inspekcji Ochrony Środowiska, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych.".

13. Mikrodruk w linii pod miejscem umieszczenia podpisu organu wydającego legitymację.

14. Element wykonany farbą optycznie zmienną, techniką sitodruku, utworzony z liter "IOŚ".

Rewers

1. Logo Inspekcji Ochrony Środowiska.

2. Tekst "RZECZPOSPOLITA POLSKA".

3. Znak graficzny orła w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej (zgodny z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, bez czerwonego tła).

4. Tekst "INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA".