Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 czerwca 2018 r. ratyfikował Zmiany do załącznika I do Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.1), przyjęte w Genewie w dniach 3-5 grudnia 2014 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 lit. b konwencji powyższe zmiany weszły w życie w stosunku do wszystkich stron, w tym w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 19 grudnia 2015 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa i organizacja międzynarodowa stały się stronami niniejszych zmian:

Republika Albanii

Republika Armenii

Republika Austrii

Republika Azerbejdżanu

Królestwo Belgii

Republika Białorusi

Bośnia i Hercegowina

Republika Bułgarii

Republika Chorwacji

Republika Cypryjska

Czarnogóra

Republika Czeska

Królestwo Danii

Republika Estońska

Republika Finlandii

Republika Francuska

Republika Grecka

Królestwo Hiszpanii

Republika Kazachstanu

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Republika Mołdawii

Księstwo Monako

Królestwo Niderlandów

Republika Federalna Niemiec

Królestwo Norwegii

Rzeczpospolita Polska

Republika Portugalska

Federacja Rosyjska

Rumunia

Republika Serbii

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Konfederacja Szwajcarska

Królestwo Szwecji

Unia Europejska

Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Republika Włoska