Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 8 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, stanowiącej załącznik 1 do Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 9 listopada 2004 r.1), Królestwo Niderlandów wypowiedziało wyżej wymienioną konwencję, co zostało notyfikowane Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 8 konwencji przestanie mieć ona zastosowanie do okresów zaczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r. i utraci moc obowiązującą dnia 1 stycznia 2019 r.