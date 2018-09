§ 4.

1. Zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, utrzymuje się odpowiednio do czasu wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 54 ustawy, a w przypadku nowej jednostki rynku mocy wytwórczej, w stosunku do której zawarto umowę mocową na jeden rok dostaw, do czasu przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy.

2. Zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w § 2 ust. 3, utrzymuje się odpowiednio do czasu wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 50 ust. 3 i 4 ustawy.