§ 1.

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb wydawania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących:

a) funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych,

b) środków, którymi funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych

- zwanych dalej "dokumentami";

2) sposób posługiwania się dokumentami;

3) sposób przechowywania i ewidencji dokumentów;

4) organy i osoby uprawnione do wydawania dokumentów, do posługiwania się dokumentami i do przechowywania dokumentów;

5) czas, na jaki są wydawane dokumenty;

6) czynności zapewniające ochronę dokumentów.

2. Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

1) funkcjonariusz - funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa;

2) Komendant - Komendanta Służby Ochrony Państwa;

3) komórka organizacyjna - komórkę organizacyjną Służby Ochrony Państwa właściwą do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych;

4) komórka wydająca dokumenty - komórkę organizacyjną Służby Ochrony Państwa właściwą do wydawania dokumentów;

5) użytkownik - funkcjonariusza uprawnionego do posługiwania się dokumentem.