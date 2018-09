§ 2.

1. Podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrzne struktury organizacyjne operatorów usług kluczowych odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo są obowiązane dysponować prawem do wyłącznego korzystania z pomieszczeń, które wyposażone są w zabezpieczenia techniczne adekwatne do przeprowadzonego szacowania ryzyka, w tym co najmniej w:

1) system sygnalizacji włamania i napadu klasy 2 według Polskiej Normy PN-EN 50131-1;

2) system kontroli dostępu klasy 2 według Polskiej Normy PN-EN 60839-11-1, zapewniający osobie przyznanie dostępu do pomieszczenia przez rzecz posiadaną przez tą osobę oraz zapamiętanie zdarzenia przyznania dostępu danej osobie wraz z datą i czasem;

3) system wykrywania i sygnalizacji pożaru z powiadamianiem do centrum odbiorczego alarmów pożarowych;

4) szafy służące do przechowywania dokumentów oraz informatycznych nośników danych o istotnym znaczeniu dla prowadzonej działalności, klasy S1 spełniającymi wymagania Polskiej Normy PN-EN 14450, chyba że inne przepisy wymagają wyższej klasy odporności szaf;

5) zewnętrzne drzwi wejściowe do pomieszczeń o klasie odporności RC4 według wymagań Polskiej Normy PN-EN 1627, wyposażone w zamki o klasie nie niższej niż klasa odporności drzwi;

6) wewnętrzne drzwi do pomieszczeń o klasie odporności RC2 według wymagań Polskiej Normy PN-EN 1627, wyposażone w zamki o klasie nie niższej niż klasa odporności drzwi;

7) okna o klasie odporności RC4 według wymagań Polskiej Normy PN-EN 1627, o ile na podstawie przeprowadzonego szacowania ryzyka dostęp do nich rodziłby nieakceptowalne ryzyko nieuprawnionego wejścia do pomieszczenia;

8) ściany zewnętrzne o odporności na włamanie równoważnej odporności muru o grubości 25 cm wykonanego z pełnej cegły;

9) ściany wewnętrzne o odporności na włamanie adekwatnej do klasy odporności drzwi.

2. W przypadku, gdy obiekt, w którym znajdują się pomieszczenia wskazane w ust. 1, nie jest wyposażony w system, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dopuszcza się, po wykonaniu szacowania ryzyka i gdy brak jest przeciwwskazań wynikających z innych przepisów, wyposażenie tych pomieszczeń w czujki wykrywające pożar podłączone do systemu sygnalizacji włamania i napadu, o ile stacja monitorująca alarmy z tego systemu będzie w stanie ustalić przyczynę poszczególnych alarmów.