Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 30 sierpnia 2018 r. (poz. 1785)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 5 kwietnia 2002 r.

w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", oraz wzory dokumentów w tych sprawach, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podmioty właściwe oraz postępowanie w sprawach udzielania wyróżnień, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 5-7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą", oraz wzory dokumentów w tych sprawach regulują przepisy odrębne.

§ 2. Wyróżnień, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 i 8 ustawy, można udzielać funkcjonariuszom, w szczególności w przypadkach:

1) za bardzo dobre wykonanie zadania służbowego - pochwałę;

2) za wyróżniające się wykonywanie zadań służbowych lub uzyskanie bardzo dobrych wyników w szkoleniu - pochwałę w rozkazie;

3) za wykazanie się szczególnymi osiągnięciami i inicjatywą w służbie, za wykonanie zadania w szczególnie trudnych warunkach lub wymagającego znacznego nakładu pracy, za dokonanie czynu świadczącego o wyjątkowej odwadze albo za uzyskanie bardzo dobrych wyników w przeszkoleniu specjalistycznym lub nauce w szkołach, o których mowa w art. 54 ustawy - nagrodę pieniężną lub rzeczową;

4) za uzyskanie wyróżniających wyników w służbie lub szkoleniu albo wykonanie dodatkowych zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe - urlop krótkoterminowy;

5)3) za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych i przejawianie inicjatywy na dotychczas zajmowanym stanowisku służbowym - mianowanie na wyższe stanowisko służbowe.

§ 3. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udziela wyróżnień, o których mowa w § 2:

1) w pkt 1-4 Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom;

2) w pkt 3 - funkcjonariuszom.

2. Wyróżnień udzielają:

1) Komendant Główny Straży Granicznej - funkcjonariuszom;

2)4) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej i komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej - funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległym im Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziale, ośrodku lub ośrodku szkolenia;

3)5) kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej - funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległej mu komórce organizacyjnej, w przypadku wyróżnień, o których mowa w § 2 pkt 1-4;

4)6) komendant placówki Straży Granicznej, komendant dywizjonu Straży Granicznej oraz kierownik zakładu, naczelnik wydziału, dowódca kompanii, komendant pododdziałów szkolnych, komendant studium (kursu) - podległym im funkcjonariuszom wyróżnień, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4;

5) inny bezpośredni przełożony funkcjonariusza zajmujący stanowisko kierownicze bezpośrednio wyższe, poczynając od kierownika sekcji (równorzędnego) lub dowódcy plutonu (równorzędnego) - wyróżnienia, o którym mowa w § 2 pkt 1.

2a.7) Wyróżnienie, o którym mowa w § 2 pkt 5, w przypadku gdy proponowany do wyróżnienia funkcjonariusz nie spełnia wymogów w zakresie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych wymaganych na wyższym stanowisku służbowym, jest udzielane za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej.

2b. (uchylony).8)

3. Jeżeli przełożony uzna, że funkcjonariusz zasługuje na wyższe wyróżnienie niż to, którego może udzielić, występuje z wnioskiem, na drodze służbowej, do podmiotu właściwego do udzielenia takiego wyróżnienia.

4. Funkcjonariusz, któremu powierzono pełnienie obowiązków na danym stanowisku, może udzielać wyróżnień w zakresie przysługującym funkcjonariuszowi mianowanemu na to stanowisko.

§ 4. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udziela wyróżnień z własnej inicjatywy lub na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej. Przełożeni udzielają wyróżnień z własnej inicjatywy lub na wniosek niższych przełożonych funkcjonariusza proponowanego do wyróżnienia.

2. Wniosek o udzielenie wyróżnienia powinien zawierać:

1) stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe funkcjonariusza proponowanego do wyróżnienia;

2) proponowane wyróżnienie;

3) wskazanie okoliczności uzasadniających udzielenie wyróżnienia.

3. Wzór wniosku o udzielenie wyróżnienia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Jeżeli zaistnieją okoliczności uzasadniające jednoczesne udzielenie wyróżnienia więcej niż jednemu funkcjonariuszowi, można sporządzić jeden wniosek, obejmujący wszystkich funkcjonariuszy proponowanych do wyróżnienia.

§ 5. Funkcjonariuszowi oddelegowanemu do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej lub skierowanemu do szkoły albo na przeszkolenie przełożeni właściwi w miejscu oddelegowania, nauki lub przeszkolenia udzielają wyróżnień, o których mowa w § 2 pkt 1-4.

§ 6. 1. Pochwały udziela się ustnie. O udzieleniu pochwały sporządza się pisemną informację, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wyróżnień, o których mowa w § 2 pkt 2-4, udziela się rozkazem o wyróżnieniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udziela wyróżnień, o których mowa w § 2 pkt 3 i 4, decyzją o wyróżnieniu.

4. Wyróżnienia, o którym mowa w § 2 pkt 5, udziela się rozkazem personalnym, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zmianie stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

5. Rozkaz o wyróżnieniu zawiera stopień, imię i nazwisko wyróżnionego, stanowisko służbowe, rodzaj wyróżnienia oraz krótki opis czynu lub osiągnięcia, za które wyróżnienie jest przyznane. Wzór rozkazu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

6. Z rozkazem o wyróżnieniu zapoznaje się wyróżnionego funkcjonariusza.

7. Informację o udzieleniu pochwały, kopie lub wyciągi z rozkazów oraz decyzji o wyróżnieniu dołącza się do akt osobowych wyróżnionego funkcjonariusza.

§ 7. 1. Krótkoterminowego urlopu mogą udzielić w wymiarze:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych i Komendant Główny Straży Granicznej - do 10 dni kalendarzowych;

2)9) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej i kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej - do 7 dni kalendarzowych;

3)10) komendant placówki Straży Granicznej oraz komendant dywizjonu Straży Granicznej - do 5 dni kalendarzowych;

4) kierownik zakładu, naczelnik wydziału, dowódca kompanii, komendant pododdziałów szkolnych oraz komendant studium (kursu) - do 3 dni kalendarzowych.

2. Krótkoterminowy urlop powinien być wykorzystany w terminie wskazanym we wniosku wyróżnionego funkcjonariusza, jeżeli nie zakłóca on normalnego toku służby, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia udzielenia wyróżnienia.

3. Krótkoterminowy urlop może być na wniosek wyróżnionego funkcjonariusza wykorzystany w dwóch częściach lub łącznie z innym urlopem.

4. Do wymiaru krótkoterminowego urlopu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 8. 1. Wyróżnienia funkcjonariuszowi udziela się w sposób uroczysty, w czasie jak najkrótszym od spełnienia warunków uzasadniających jego udzielenie.

2. Informację o wyróżnieniu funkcjonariusza można podać do wiadomości funkcjonariuszy jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której wyróżniony pełni służbę.

§ 9. Wyróżnień nie udziela się funkcjonariuszowi:

1) przeciwko któremu jest prowadzone postępowanie karne lub dyscyplinarne;

2) ukaranemu karą dyscyplinarną - do czasu jej zatarcia;

3) skazanemu prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo lub wykroczenie - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia;

4) skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu - w czasie warunkowego zawieszenia wykonania kary;

5) w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone - w okresie próby.

§ 10. Tracą moc przepisy rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1015, z 1999 r. poz. 1084 oraz z 2000 r. poz. 1142).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia11).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 5 kwietnia 2002 r.

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE WYRÓŻNIENIA

Załącznik nr 212)

WZÓR - INFORMACJA O UDZIELENIU POCHWAŁY

Załącznik nr 312)

WZÓR - ROZKAZ O WYRÓŻNIENIU

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 730, 894 i 1544.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1815), które weszło w życie z dniem 12 listopada 2005 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz. U. poz. 249), które weszło w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 25), które weszło w życie z dniem 8 stycznia 2014 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz. U. poz. 733), które weszło w życie z dniem 12 lipca 2006 r.

7) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

8) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; uchylony przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

11) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 maja 2002 r.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.