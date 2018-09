§ 11.

Poszczególne przedmioty umundurowania nosi się:

1) czapkę rogatywkę, czapkę letnią z daszkiem, typu sportowego oraz czapkę zimową typu sportowego - nałożoną symetrycznie na głowę, tak aby dolna krawędź czapki znajdowała się na wysokości około 30 mm nad linią brwi;

2) płaszcz 3/4 całoroczny wchodzący w skład ubioru służbowego i ubioru galowego - tak, aby dolna krawędź płaszcza sięgała 3 cm powyżej kolan, a rękawy płaszcza zakrywały rękawy kurtki mundurowej służbowej albo kurtki mundurowej galowej, jednak przy opuszczonej ręce nie sięgały nasady kciuka; w zależności od panujących warunków atmosferycznych - z szalikiem zimowym albo bez szalika zimowego;

3) płaszcz reprezentacyjny - tak, aby dolna krawędź płaszcza sięgała do krawędzi butów reprezentacyjnych skórzanych czarnych wysokich, a rękawy płaszcza zakrywały rękawy kurtki mundurowej reprezentacyjnej, jednak przy opuszczonej ręce nie sięgały nasady kciuka; w zależności od panujących warunków atmosferycznych - z szalikiem zimowym albo bez szalika zimowego;

4) kurtkę specjalną 3/4 ocieplaną z kapturem - w zależności od panujących warunków atmosferycznych z założonym na głowę kapturem albo bez kaptura i z szalokominiarką albo bez szalokominiarki; dopuszcza się - za zgodą Komendanta Straży Marszałkowskiej lub zastępcy Komendanta Straży Marszałkowskiej - noszenie kurtki bez odznaki i oznak, do ubioru cywilnego podczas wykonywania przez funkcjonariusza czynności służbowych;

5) kurtkę specjalną nieprzemakalną letnią z kapturem - w zależności od panujących warunków atmosferycznych z założonym na głowę kapturem albo bez kaptura i z szalokominiarką albo bez szalokominiarki; dopuszcza się - za zgodą Komendanta Straży Marszałkowskiej lub zastępcy Komendanta Straży Marszałkowskiej - noszenie kurtki bez odznaki i oznak, do ubioru cywilnego podczas wykonywania przez funkcjonariusza czynności służbowych;

6) kurtkę mundurową służbową i kurtkę mundurową galową - tak, aby przy opuszczonej ręce krawędź rękawa sięgała nasady kciuka;

7) kurtkę mundurową reprezentacyjną - tak, aby przy opuszczonej ręce krawędź rękawa sięgała nasady kciuka; od strony wewnętrznej kołnierza kurtki nosi się na rzepach imitację kołnierza koszuli w kolorze białym;

8) spodnie mundurowe służbowe i spodnie mundurowe galowe - tak, aby z tyłu krawędź nogawek spodni sięgała do górnej krawędzi obcasa;

9) spódnicę mundurową służbową i spódnicę mundurową galową - tak, aby dolna krawędź spódnicy znajdowała się nie wyżej niż 5 cm powyżej kolan i nie niżej niż 5 cm poniżej kolan;

10) spodnie mundurowe reprezentacyjne - schowane w buty reprezentacyjne skórzane wysokie;

11) koszulę służbową z długimi rękawami i koszulę galową z długimi rękawami - odpowiednio pod kurtką mundurową służbową i pod kurtką mundurową galową, z krawatem;

12) koszulę służbową z krótkimi rękawami i koszulę galową z krótkimi rękawami - z naramiennikami, ze spodniami mundurowymi służbowymi lub spodniami mundurowymi galowymi albo ze spódnicą mundurową służbową lub spódnicą mundurową galową, w zależności od potrzeb z krawatem albo bez krawata;

13) bluzę służbową - do ubioru służbowego, w zależności od panujących warunków atmosferycznych może też być noszona do ubioru specjalnego; dopuszcza się - za zgodą Komendanta Straży Marszałkowskiej lub zastępcy Komendanta Straży Marszałkowskiej - noszenie bluzy bez odznaki i oznak, do ubioru cywilnego podczas wykonywania przez funkcjonariusza czynności służbowych;

14) ubranie specjalne dwuczęściowe oraz ubranie specjalne strażackie - tak, aby krawędź rękawa bluzy specjalnej sięgała nasady dłoni; w zależności od panujących warunków atmosferycznych i temperatury otoczenia bluzę specjalną można nosić zapiętą albo rozpiętą pod szyją, z odwiniętymi albo podwiniętymi rękawami; spodnie specjalne powinny układać się luźno, nogawki spodni można chować do cholewek butów specjalnych;

15) spodnie specjalne ocieplane - w okresie zimowym i stosownie do panujących warunków atmosferycznych;

16) koszulkę letnią z krótkimi rękawami - ze spodniami specjalnymi i pasem głównym albo pasem specjalnym; dopuszcza się noszenie koszulki pod bluzą specjalną i pod kamizelką taktyczną na oporządzenie;

17) bluzokoszulę - ze spodniami specjalnymi i pasem głównym albo pasem specjalnym; dopuszcza się noszenie bluzokoszuli pod bluzą specjalną i pod kamizelką taktyczną na oporządzenie;

18) kamizelkę taktyczną na oporządzenie - na bluzokoszuli i na koszulce letniej z krótkimi rękawami;

19) pas główny z miniaturą centralnej części odznaki identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębu - do kurtki mundurowej służbowej; pas główny z miniaturą centralnej części odznaki identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębu i z koalicyjką - do kurtki mundurowej galowej, kurtki mundurowej reprezentacyjnej i płaszcza reprezentacyjnego;

20) pas główny z nakładką na oporządzenie - do bluzy specjalnej;

21) pas specjalny - do spodni mundurowych służbowych lub spodni mundurowych galowych albo spódnicy mundurowej służbowej lub spódnicy mundurowej galowej;

22) pas specjalny - do spodni ubioru specjalnego;

23) pasek skórzany z miniaturą centralnej części odznaki identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębu - do spodni mundurowych służbowych lub spodni mundurowych galowych albo spódnicy mundurowej służbowej lub spódnicy mundurowej galowej;

24) sznur galowy - do ubioru galowego i ubioru reprezentacyjnego, na prawym ramieniu, przypięty pod naramiennikiem, przy wszyciu rękawa; jeden warkocz przeprowadza się pod rękawem kurtki mundurowej, drugi warkocz prowadzi się na piersi i zapina się - w przypadku kurtki mundurowej galowej - na pierwszy guzik, a w przypadku kurtki mundurowej reprezentacyjnej - na trzeci guzik, licząc od góry kurtki;

25) szalokominiarkę jako:

a) szalik pod kurtkę specjalną 3/4 ocieplaną z kapturem lub pod kurtkę specjalną nieprzemakalną letnią z kapturem,

b) ocieplenie pod hełm - wyciąga się jeden jej koniec do połowy długości, a następnie nakłada na głowę, naciągając na kark i szyję tak, aby część twarzy i oczy były odsłonięte,

c) golf.