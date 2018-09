Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 14 września 2018 r. (poz. 1828)

USTAWA

z dnia 15 grudnia 2016 r.

o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"1)

Art. 1. 1.2) Ustanawia się "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", zwany dalej "Programem".

2.2) Wdrożenie Programu ma na celu poprawę skuteczności i sprawności działania Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, zwanych dalej "formacjami", i stworzenie warunków sprzyjających realizacji ich ustawowych zadań przez modernizację infrastruktury, sprzętu i wyposażenia, a także wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji.

3. Program nie jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693).

4. Podmioty realizujące Program, w celu sfinansowania w poszczególnych latach przedsięwzięć określonych w art. 2 pkt 1-3, mogą zaciągać zobowiązania do wysokości łącznej kwoty wydatków przewidzianych w Programie na dane przedsięwzięcie, po uprzednim uzyskaniu zgody:

1) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej "Ministrem", lub właściwego wojewody - w odniesieniu do środków budżetu państwa, których są dysponentami;

2) ministra właściwego do spraw finansów publicznych - w odniesieniu do środków ujmowanych w rezerwie celowej, o której mowa w art. 4 ust. 2.

Art. 2. Zakres Programu obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

1) inwestycje budowlane;

2) zakupy wyposażenia formacji w zakresie sprzętu:

a) transportowego,

b) uzbrojenia i techniki specjalnej,

c) informatyki i łączności;

3) zakupy wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy;

4) wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy przez podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy i zróżnicowanie struktury oraz wielkości uposażeń funkcjonariuszy;

5) zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji przez dokonanie określonych w Programie podwyżek.

Art. 3. 1.3) Program realizują Komendanci Główni: Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, a także jednostki organizacyjne im podległe i przez nich nadzorowane lub kontrolowane oraz Komendant Służby Ochrony Państwa.

2. Programem są objęte również jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i jednostki ochotniczych straży pożarnych - realizujące zadania zlecone z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Art. 4. 1. Ogólna kwota wydatków na realizację Programu wyniesie 9 186 697 tys. zł, w tym w:

1) 2017 r. - 1 389 611 tys. zł;

2) 2018 r. - 1 922 888 tys. zł;

3) 2019 r. - 3 075 973 tys. zł;

4) 2020 r. - 2 798 225 tys. zł.

2. W ramach kwot określonych w ust. 1 wydatki ujmowane w tworzonej corocznie rezerwie celowej na realizację Programu wynoszą łącznie 3 715 786 tys. zł, z tego w:

1) 2017 r. - 280 000 tys. zł;

2) 2018 r. - 748 168 tys. zł;

3) 2019 r. - 1 853 889 tys. zł;

4) 2020 r. - 833 729 tys. zł.

3. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, na formacje i przedsięwzięcia jest określony w załącznikach nr 1-3 do ustawy.

4. Podział kwot ujętych w rezerwie celowej, o której mowa w ust. 2, na formacje i przedsięwzięcia jest określony w załącznikach nr 4-6 do ustawy.

5. Wzrost wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy, umożliwiający wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń, jest określony w załączniku nr 7 do ustawy.

Art. 5. 1. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister.

2. Minister dokonuje oceny realizacji przedsięwzięć oraz wielkości wydatkowanych środków budżetowych przez poszczególne formacje.

3. W trakcie realizacji Programu mogą być dokonywane, w ramach limitów wydatków w poszczególnych latach, zmiany podziału kwot określonych w załącznikach nr 1-6 do ustawy, przez:

1) ministra właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek Ministra - w odniesieniu do kwot określonych w załącznikach nr 4-6 do ustawy;

2) Ministra - w odniesieniu do kwot określonych w załącznikach nr 1-3 do ustawy, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w pkt 1, oraz przepisów art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Minister o dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2, niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

5. Zmiany podziału kwot określonych w załącznikach nr 1-3 do ustawy, w zakresie wydatków poszczególnych wojewodów, wymagają również zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

6. Zmiany podziału kwot, o których mowa w ust. 3, nie mogą zwiększać wydatków na przedsięwzięcia: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".

Art. 6. Minister przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, informację o realizacji Programu za rok poprzedni, a do dnia 31 maja 2021 r. informację końcową o realizacji Programu.

Art. 7. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację Programu, będący skutkiem finansowym ustawy, wynosi 17 927 971 tys. zł, z tego w:

1) 2017 r. - 1 389 611 tys. zł;

2) 2018 r. - 1 922 888 tys. zł;

3) 2019 r. - 3 075 973 tys. zł;

4) 2020 r. - 2 798 225 tys. zł;

5) 2021 r. - 1 456 879 tys. zł;

6) 2022 r. - 1 456 879 tys. zł;

7) 2023 r. - 1 456 879 tys. zł;

8) 2024 r. - 1 456 879 tys. zł;

9) 2025 r. - 1 456 879 tys. zł;

10) 2026 r. - 1 456 879 tys. zł.

2. Minister monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego półrocza i na koniec każdego roku kalendarzowego oraz w razie konieczności wdraża mechanizm korygujący określony w ust. 3.

3. W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia w danym roku budżetowym limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, Minister wprowadza mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Załączniki do ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 14)

PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W FORMACJACH

w tys. zł Lp. Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. Razem 1 Policja 875 196 1 237 983 2 035 697 1 844 153 5 993 029 2 Straż Graniczna 184 489 278 217 430 651 374 091 1 267 448 3 Państwowa Straż Pożarna 300 407 361 050 540 610 521 075 1 723 142 4 Służba Ochrony Państwa 29 519 45 638 69 015 58 906 203 078 Razem 1 389 611 1 922 888 3 075 973 2 798 225 9 186 697

Załącznik nr 2

PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWIĘĆ PROGRAMU

w tys. zł Lp. Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. Razem 1 Inwestycje budowlane 332 259 543 134 886 469 584 276 2 346 138 2 Sprzęt transportowy 167 806 282 016 327 816 321 905 1 099 543 3 Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej 30 280 37 770 69 984 76 571 214 605 4 Sprzęt informatyki i łączności 167 092 289 169 291 722 283 193 1 031 176 5 Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy 82 756 114 017 100 788 75 401 372 962 6 Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy 500 094 538 166 1 149 390 1 195 923 3 383 573 7 Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych 109 324 118 616 249 804 260 956 738 700 Razem 1 389 611 1 922 888 3 075 973 2 798 225 9 186 697

Załącznik nr 34)

PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMU W FORMACJACH

Policja

w tys. zł Lp. Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. Razem 1 Inwestycje budowlane 216 347 342 233 628 813 403 607 1 591 000 2 Sprzęt transportowy 73 219 150 000 203 000 197 781 624 000 3 Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej 8 890 9 150 28 050 30 830 76 920 4 Sprzęt informatyki i łączności 102 345 218 000 155 000 179 655 655 000 5 Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy 49 850 60 612 45 930 16 668 173 060 6 Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy 335 802 361 702 772 127 803 783 2 273 414 7 Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych 88 743 96 286 202 777 211 829 599 635 Razem 875 196 1 237 983 2 035 697 1 844 153 5 993 029

Straż Graniczna

w tys. zł Lp. Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. Razem 1 Inwestycje budowlane 25 634 89 938 104 425 82 491 302 488 2 Sprzęt transportowy 21 911 47 746 32 028 28 570 130 255 3 Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej 6 510 6 444 14 289 19 735 46 978 4 Sprzęt informatyki i łączności 53 173 53 271 119 612 74 510 300 566 5 Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy 14 236 12 834 15 563 18 012 60 645 6 Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy 50 452 54 343 116 005 120 761 341 561 7 Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych 12 573 13 641 28 729 30 012 84 955 Razem 184 489 278 217 430 651 374 091 1 267 448

Państwowa Straż Pożarna

w tys. zł Lp. Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. Razem 1 Inwestycje budowlane 75 558 98 643 134 981 86 998 396 180 2 Sprzęt transportowy 69 466 72 200 77 628 83 184 302 478 3 Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej 14 850 15 960 16 960 17 610 65 380 4 Sprzęt informatyki i łączności 11 374 16 410 15 400 26 920 70 104 5 Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy 15 670 36 040 35 290 35 870 122 870 6 Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy 106 558 114 277 244 514 253 949 719 298 7 Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych 6 931 7 520 15 837 16 544 46 832 Razem 300 407 361 050 540 610 521 075 1 723 142

Służba Ochrony Państwa

w tys. zł Lp. Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. Razem 1 Inwestycje budowlane 14 720 12 320 18 250 11 180 56 470 2 Sprzęt transportowy 3 210 12 070 15 160 12 370 42 810 3 Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej 30 6 216 10 685 8 396 25 327 4 Sprzęt informatyki i łączności 200 1 488 1 710 2 108 5 506 5 Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy 3 000 4 531 4 005 4 851 16 387 6 Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy 7 282 7 844 16 744 17 430 49 300 7 Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych 1 077 1 169 2 461 2 571 7 278 Razem 29 519 45 638 69 015 58 906 203 078

Załącznik nr 44)

PODZIAŁ KWOT ŚRODKÓW Z REZERWY CELOWEJ PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W FORMACJACH

w tys. zł Lp. Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. Razem 1 Policja 144 883 501 440 1 265 711 557 251 2 469 285 2 Straż Graniczna 16 126 131 099 278 574 145 264 571 063 3 Państwowa Straż Pożarna 111 098 93 000 264 252 106 163 574 513 4 Służba Ochrony Państwa 7 893 22 629 45 352 25 051 100 925 Razem 280 000 748 168 1 853 889 833 729 3 715 786

Załącznik nr 5

PODZIAŁ KWOT ŚRODKÓW Z REZERWY CELOWEJ PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMU

w tys. zł Lp. Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. Razem 1 Inwestycje budowlane 87 890 305 116 658 293 342 858 1 394 157 2 Sprzęt transportowy 6 810 166 601 189 388 186 215 549 014 3 Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej 1 850 14 434 29 369 36 772 82 425 4 Sprzęt informatyki i łączności 780 177 100 205 041 179 985 562 906 5 Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy 2 670 37 553 29 386 30 214 99 823 6 Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy 148 863 38 072 611 224 46 533 844 692 7 Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych 31 137 9 292 131 188 11 152 182 769 Razem 280 000 748 168 1 853 889 833 729 3 715 786

Załącznik nr 64)

PODZIAŁ KWOT ŚRODKÓW Z REZERWY CELOWEJ PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMU W FORMACJACH

Policja

w tys. zł Lp. Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. Razem 1 Inwestycje budowlane 65 373 218 140 509 465 251 130 1 044 108 2 Sprzęt transportowy 0 100 000 133 000 133 685 366 685 3 Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej 0 5 490 10 830 13 182 29 502 4 Sprzęt informatyki i łączności 0 130 800 93 000 115 655 339 455 5 Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy 0 13 567 2 500 2 891 18 958 6 Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy 56 663 25 900 410 425 31 656 524 644 7 Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych 22 847 7 543 106 491 9 052 145 933 Razem 144 883 501 440 1 265 711 557 251 2 469 285

Straż Graniczna

w tys. zł Lp. Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. Razem 1 Inwestycje budowlane 4 760 33 714 49 130 44 517 132 121 2 Sprzęt transportowy 0 47 746 32 028 28 570 108 344 3 Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej 0 6 444 14 289 19 735 40 468 4 Sprzęt informatyki i łączności 0 35 750 100 991 41 510 178 251 5 Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy 0 2 486 5 386 4 893 12 765 6 Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy 8 330 3 891 61 662 4 756 78 639 7 Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych 3 036 1 068 15 088 1 283 20 475 Razem 16 126 131 099 278 574 145 264 571 063

Państwowa Straż Pożarna

w tys. zł Lp. Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. Razem 1 Inwestycje budowlane 11 247 40 942 81 448 36 031 169 668 2 Sprzęt transportowy 6 810 9 200 9 200 11 590 36 800 3 Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej 1 850 2 500 2 500 3 150 10 000 4 Sprzęt informatyki i łączności 780 10 550 11 050 22 820 45 200 5 Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy 2 670 21 500 21 500 22 430 68 100 6 Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy 82 706 7 719 130 237 9 435 230 097 7 Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych 5 035 589 8 317 707 14 648 Razem 111 098 93 000 264 252 106 163 574 513

Służba Ochrony Państwa

w tys. zł Lp. Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. Razem 1 Inwestycje budowlane 6 510 12 320 18 250 11 180 48 260 2 Sprzęt transportowy 0 9 655 15 160 12 370 37 185 3 Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej 0 0 1 750 705 2 455 4 Sprzęt informatyki i łączności 0 0 0 0 0 5 Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy 0 0 0 0 0 6 Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy 1 164 562 8 900 686 11 312 7 Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych 219 92 1 292 110 1 713 Razem 7 893 22 629 45 352 25 051 100 925

Załącznik nr 74)

WZROST WIELOKROTNOŚCI KWOTY BAZOWEJ STANOWIĄCEJ PRZECIĘTNE UPOSAŻENIE FUNKCJONARIUSZY

Lp. Nazwa formacji Data wzrostu wielokrotności Wzrost wielokrotności kwoty bazowej w stosunku do roku poprzedniego 1 Policja 1 stycznia 2017 r. 0,18 1 stycznia 2019 r. 0,22 2 Straż Graniczna 1 stycznia 2017 r. 0,18 1 stycznia 2019 r. 0,22 3 Państwowa Straż Pożarna 1 stycznia 2017 r. 0,18 1 stycznia 2019 r. 0,22 4 Służba Ochrony Państwa 1 stycznia 2017 r. 0,18 1 stycznia 2019 r. 0,22

1) Tytuł ustawy ze zmianą wprowadzoną przez art. 344 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 344 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 344 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

4) Załącznik ze zmianą wprowadzoną przez art. 344 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.