Art. 3.

1. Komornik sądowy, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy został odwołany z zajmowanego stanowiska na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, może zostać ponownie powołany na stanowisko komornika sądowego, nie później jednak niż do dnia ukończenia 70. roku życia.

2. Asesor komorniczy, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy został odwołany z zajmowanego stanowiska na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, może zostać ponownie powołany na stanowisko asesora komorniczego, nie później jednak niż do dnia ukończenia 70. roku życia.

3. Asesor komorniczy, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy został odwołany z zajmowanego stanowiska na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1, może zostać ponownie powołany na stanowisko asesora komorniczego, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 129 ustawy zmienianej w art. 1, nie później jednak niż do ukończenia 70. roku życia. Jeżeli osoba ta co najmniej przez 5 lat nie zajmowała stanowiska asesora, może zostać ponownie powołana na to stanowisko po złożeniu egzaminu komorniczego.