§ 1.

Stanowiskami w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „ABW”, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innymi stanowiskami, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby, są stanowiska służbowe, z których opisu wynika, że do zakresu obowiązków funkcjonariusza ABW należy:

1) pełnienie służby przez co najmniej 80 godzin w miesiącu:

a) w pomieszczeniach pozbawionych stałego naturalnego oświetlenia lub celowo przyciemnionych, w których ze względów technologicznych lub ze względu na rodzaj wykonywanej służby jest stosowane wyłącznie sztuczne oświetlenie, zgodnie z przepisami w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny służby,

b) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym wymagającym wydatku energetycznego o wartości co najmniej 2000 kcal dla mężczyzn i 1200 kcal dla kobiet,

c) w warunkach ciągłego napięcia i koncentracji przy nagrywaniu i odtwarzaniu zapisów magnetycznych lub cyfrowych w styczności ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych,

d) przy fizycznym zwalczaniu terroryzmu,

e) podczas tajnej obserwacji zewnętrznej w warunkach przewlekłego obciążenia układu kostnoszkieletowego,

f) przy wykonywaniu czynności wymagających podwyższonej koncentracji wzroku na elementach zminiaturyzowanych,

g) w warunkach stałego przebywania w pomieszczeniu, w którym utrzymuje się stała wilgotność powietrza przekraczająca 80 %,

h) w warunkach:

- długotrwałego przebywania w wymuszonej pozycji ciała wymagającej obciążenia ograniczonych grup mięśni powodującego ucisk na pnie nerwów lub mikrourazy,

- wykonywania ruchów monotypowych w szybkim tempie,

- przebywania w innej pozycji ciała powodującej ucisk i nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego,

i) w warunkach narażenia na promieniowanie laserowe z zakresu długości fali 100 nm-1 mm;

2) pełnienie służby przez co najmniej 80 godzin w miesiącu podczas prowadzenia badań szkodliwych czynników biologicznych, które:

a) mogą wywoływać choroby u ludzi i być niebezpieczne, a których rozprzestrzenienie w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne,

b) mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby i są niebezpieczne, a których rozprzestrzenienie w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne,

c) wywołują u ludzi ciężkie choroby i są niebezpieczne, a których rozprzestrzenienie w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne i w stosunku do których zazwyczaj nie istnieją skuteczne metody profilaktyki lub leczenia

- w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 i 807);

3) pełnienie służby w warunkach, w których stwierdzono przekroczenie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy:

a) w warunkach narażenia na działanie nielaserowego promieniowania optycznego,

b) w warunkach narażenia na działanie pyłów,

c) w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych i substancji stwarzających zagrożenie albo mieszanin stwarzających zagrożenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1816),

d) w warunkach narażenia na drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne lub drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka,

e) w warunkach narażenia na hałas lub hałas ultradźwiękowy,

f) w mikroklimacie zimnym albo gorącym,

g) w warunkach narażenia na działanie pól i promieniowań elektromagnetycznych z zakresu częstotliwości 0 Hz-300 GHz

- określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w zakresie, w jakim przepisy te wyznaczają najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

4) pełnienie służby w warunkach, w których stwierdzono przekroczenie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w warunkach narażenia na działanie promieniowania jonizującego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1277, 1897 i 1907);

5) pełnienie służby przez co najmniej 80 godzin w miesiącu w warunkach narażenia na działanie:

a) substancji chemicznych bardzo toksycznych lub toksycznych,

b) substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

6) pełnienie służby w warunkach wystąpienia co najmniej czterokrotnej ekspozycji na substancje, ich mieszaniny, czynniki lub procesy, o których mowa w pkt 5, z których każda trwa po minimum 8 godzin.