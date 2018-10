Załącznik do obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

z dnia 10 września 2018 r. (poz. 1865)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 10 października 2013 r.

w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/20062)

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r. poz. 143 i 1637) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ograniczeń dotyczących stosowania lub wprowadzania do obrotu substancji lub mieszanin zawierających węglany ołowiu, o których mowa w pkt 16 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1907/2006", nie stosuje się do prac restauratorskich i konserwatorskich w odniesieniu do dzieł sztuki oraz budynków zabytkowych lub ich wnętrz, jeśli zastosowanie do tych celów farb niezawierających tych substancji lub mieszanin nie jest możliwe.

§ 2. Ograniczeń dotyczących stosowania lub wprowadzania do obrotu substancji lub mieszanin zawierających siarczany (VI) ołowiu, o których mowa w pkt 17 załącznika XVII do rozporządzenia nr 1907/2006, nie stosuje się do prac restauratorskich i konserwatorskich w odniesieniu do dzieł sztuki oraz budynków zabytkowych lub ich wnętrz, jeśli zastosowanie do tych celów farb niezawierających tych substancji lub mieszanin nie jest możliwe.

§ 3. Ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu substancji lub mieszanin zawierających azot w postaci azotanu amonu, o którym mowa w pkt 58 ppkt 2 załącznika XVII do rozporządzenia nr 1907/2006, nie stosuje się do substancji i mieszanin zawierających do 20% masowo azotu w postaci azotanu amonu wprowadzanych do obrotu do dnia 1 lipca 2014 r.

§ 4. (uchylony).3)

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).5)

1) Obecnie działem administracji rządowej - gospodarka kieruje Minister Przedsiębiorczości i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 17 czerwca 2013 r. pod numerem 2013/0316/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 8 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 (Dz. U. poz. 1533), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 listopada 2013 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. poz. 1762, z 2005 r. poz. 372, z 2006 r. poz. 887 i 1731, z 2007 r. poz. 1 i 806 oraz z 2008 r. poz. 1163).