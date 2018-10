Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 7 kwietnia 2003 r. ratyfikował V Protokół do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS)1), sporządzony w Genewie dnia 27 lutego 1998 r.

Zgodnie z art. 3 powyższego protokołu wszedł on w życie dnia 1 marca 1999 r., a w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wszedł on w życie dnia 3 lipca 2003 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że w podanych poniżej datach stronami protokołu stały się: