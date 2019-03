§ 2.

Formularz wniosku o wypłatę pomocy finansowej w ramach działania zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15 ustawy, zwany dalej "wnioskiem o wypłatę pomocy", umożliwia złożenie tego wniosku wraz z załącznikami oraz:

1) zaznaczenie w postaci elektronicznej na materiale graficznym, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.2)):

a) granic działek rolnych w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia wymienionego w pkt 1, zwanych dalej "działkami rolnymi",

b) granic zalesionego gruntu,

c) następujących obiektów znajdujących się w obrębie działki rolnej, w przypadku gdy rolnik nie ubiega się równocześnie o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego:

- drzew ustanowionych pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,

- rowów, których szerokość nie przekracza 2 m,

- oczek wodnych w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2;

2) oznaczenie w postaci elektronicznej na materiale graficznym, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w pkt 1, działek rolnych.