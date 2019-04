Minister Przedsiębiorczości i Technologii: J. Emilewicz

1) Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 31, Dz. Urz. UE L 27 z 01.02.2017, str. 169 oraz Dz. Urz. UE L 85 z 28.03.2018, str. 1.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WE L 318 z 17.11.1990, str. 20, Dz. Urz. WE L 353 z 17.12.1990, str. 12, Dz. Urz. WE L 374 z 22.12.1992, str. 12, Dz. Urz. WE L 256 z 26.10.1995, str. 8, Dz. Urz. WE L 154 z 12.06.1997, str. 21, Dz. Urz. WE L 274 z 09.10.1998, str. 1, Dz. Urz. WE L 207 z 05.08.2002, str. 1, Dz. Urz. WE L 236 z 23.09.2003, str. 33, Dz. Urz. WE L 284 z 31.10.2003, str. 1, Dz. Urz. UE L 71 z 10.03.2004, str. 3, Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 21 z 24.01.2009, str. 3, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109, Dz. Urz. UE L 339 z 22.12.2009, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 31.10.2014, str. 19 oraz Dz. Urz. UE L 25 z 02.02.2016, str. 46.

4) Zgodnie z art. 1 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych (Dz. Urz. UE L 139 z 26.05.2016, str. 1, z późn. zm.) tachografy inne niż tachografy inteligentne muszą nadal spełniać, jeśli chodzi o ich budowę, sprawdzanie, instalację, kontrolę, użytkowanie i naprawę, wymogi zawarte w załączniku 1 do rozporządzenia (UE) nr 165/2014 albo w załączniku 1B do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 21, z późn. zm.), stosownie do przypadku.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie uprawnienia dla technika warsztatu do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych (Dz. U. poz. 510), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2018 r. zgodnie z art. 73 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480).