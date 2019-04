1. Wydane przed dniem wejścia w życie ustawy decyzje o uznaniu w Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej oraz decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w celu przyznania częściowego dostępu do zawodu regulowanego, nabytych w Zjednoczonym Królestwie:

1) przez osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 oraz z 2019 r. poz. 534 i 577), zwanej dalej "ustawą o uznawaniu kwalifikacji",

2) przez obywateli Zjednoczonego Królestwa lub członków ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o wjeździe na terytorium RP

- zachowują moc.

2. Wydane przed dniem wejścia w życie ustawy decyzje o uznaniu w Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej oraz decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w celu przyznania częściowego dostępu do zawodu regulowanego, nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich przez obywateli Zjednoczonego Królestwa lub członków ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o wjeździe na terytorium RP, zachowują moc.