§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji (Dz. U. poz. 423, z 2011 r. poz. 557, z 2014 r. poz. 1236, z 2015 r. poz. 717 oraz z 2018 r. poz. 219) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 w pkt 1 przed wyrazami "dyrektora biura" dodaje się wyrazy "dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA",";

2) w § 7 w ust. 1 w pkt 3:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) komórka organizacyjna właściwa do spraw doskonalenia zawodowego Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznycznego Policji "BOA" - w stosunku do policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w tej jednostce,",

b) w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"- komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji - w stosunku do policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w komórkach organizacyjnych właściwych do spraw realizacyjnych, minersko-pirotechnicznych oraz prac podwodnych, a także w stosunku do policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji mających swoje siedziby na obszarze działania komendantów wojewódzkich Policji albo Komendanta Stołecznego Policji";

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 14 treść w kolumnie nr 2 otrzymuje brzmienie: "Stanowiska w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" i w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji**";

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia tytuł części II otrzymuje brzmienie:

"II. Kryteria oceny prób testu sprawności fizycznej dla policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w komórkach właściwych w sprawach realizacyjnych, minersko-pirotechnicznych, prac podwodnych oraz w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" i samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji".