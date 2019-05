§ 2.

Za znaczące osiągnięcia uważa się w zakresie działalności:

1) naukowej:

a) prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury,

b) prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:

- nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscypliny naukowej lub dziedzinie sztuki lub dyscyplinie artystycznej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, lub

- nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscypliny naukowej lub dziedzinie sztuki lub dyscyplinie artystycznej, lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,

c) prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług - z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,

d) kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,

e) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych;

2) dydaktycznej:

a) aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów,

b) aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,

c) aktywność w zakresie organizacji lub współorganizacji przedsięwzięć służących prezentacji osiągnięć artystycznych, w szczególności osiągnięć studentów,

d) autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich oraz innych materiałów i pomocy dydaktycznych;

3) wdrożeniowej:

a) praktyczne wykorzystanie wyników twórczości artystycznej, badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności społecznej, przemysłowej, naukowej lub handlowej,

b) komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,

c) wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego;

4) organizacyjnej:

a) rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwijania twórczości artystycznej, podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształtowania lub wspierania rozwoju kulturowego, gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,

b) aktywność w zakresie upowszechniania kultury,

c) rozwijanie współpracy z otoczeniem kulturalno-społeczno-gospodarczym,

d) efektywne zarządzanie uczelnią artystyczną.