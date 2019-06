§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2121) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1015,6129 ha, położone na terenach miast: Bochnia, Bukowno, Kraków, Krosno, Limanowa, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oświęcim, Sucha Beskidzka i Tarnów oraz gmin: Andrychów, Babice, Bobowa, Bochnia, Boguchwała, Chełmek, Chełmiec, Chrzanów, Czorsztyn, Dąbrowa Tarnowska, Dobczyce, Drwinia, Gdów, Jędrzejów, Klucze, Niepołomice, Nowa Sarzyna, Nowe Brzesko, Skawina, Słomniki, Stary Sącz, Szczurowa, Trzebinia, Tuchów, Wolbrom, Zabierzów, Zakliczyn i Zator.";

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO:

a) w Podstrefie Niepołomice na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 10 w brzmieniu:

"Kompleks 10

Obręb ewidencyjny Podłęże, gmina Niepołomice

Obszar 1

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 536/4 od punktu 6806, położonego w północno-zachodnim narożniku działki, w kierunku wschodnim przez punkty: 6858 i 6860 do punktu 6861. Tu skręca na południe i biegnie przez punkty: 6862, 6863, 6864, 6865, 6866, 6867, 6868, 6869, 6870, 15966, 6872 i 6873 do punktu 6495, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki. Stąd biegnie na zachód do punktu 6494, a następnie skręca na północ i przez punkty: 6820, 15965, 6819, 6817, 6816, 6815, 6814, 6813, 6812, 6811, 6810, 6809 i 6807 dochodzi do punktu 6806, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu 14670, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 536/13, w kierunku wschodnim przez punkt 14671 do punktu 14672. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 536/13 i 536/11 przez punkty: 11897, 11896, 7339, 11953, 11952, 11951, 11950, 11949, 11948 i 11947 do punktu 11946 gdzie skręca w kierunku zachodnim do punktu 7345. Z punktu 7345 biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 536/11, przez punkt 7346 do punktu 6508, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 536/11. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 6507, 6506, 6505, 6504, 6503, 6502, 6501, 6500 i 6499 do punktu 6498, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 536/11. Następnie skręca w kierunku północnym i wzdłuż granic działek nr: 536/11 i 536/13 przez punkty: 7053, 7052, 7051, 7050, 7049, 7048, 7047, 7046, 7045, 7043, 7042 i 14699 dochodzi do punktu 14670, od którego rozpoczęto opis.",

b) w Podstrefie Oświęcim skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 5,

c) w Podstrefie Bochnia opis granic i terenu Kompleksu 2 otrzymuje brzmienie:

"Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Bochnia-2 i 3, miasto Bochnia

Granica biegnie od punktu 8842, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1258/8, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 1258/8 i 1361/4 przez punkty: 3624, 3665, 5078, 5083, 5084, 5085, 5086, @48852 i @595 do punktu @609, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1361/4. Z punktu @609 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu @114368, stanowiącego północny narożnik działki nr 1361/6 i wzdłuż granicy działki nr 1361/6 do punktu @114370, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1361/6. Tu skręca w kierunku zachodnim i wzdłuż granicy działki nr 1361/6 przez punkty: 5734, 5733, 5732 i 5731 dochodzi do punktu 5677, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1361/6. Z punktu 5677 biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 1361/6 do punktu @114368, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu @609. Tu skręca w kierunku południowym i wzdłuż granicy działki nr 1361/4 dochodzi do punktu 5676, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1361/4. Z punktu 5676 biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granic działek nr: 1361/4 i 1258/8 przez punkty: 5727, @114367 i @114320 do punktu 8908, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1258/8, a następnie skręca w kierunku północnym i wzdłuż granicy działki nr 1258/8 przez punkty: 8906, 8905, 8838 i 8839 dochodzi do punktu 8842, od którego rozpoczęto opis.",

d) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Nowe Brzesko, Szczurowa i Babice w brzmieniu:

"Podstrefa Nowe Brzesko

Obręb ewidencyjny nr 8, gmina Nowe Brzesko

Granica biegnie od punktu 2324, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1393/22, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1393/22 przez punkty: 9651 i 1034 do punktu 1627. Tu skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 10417 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1393/73. Z punktu 10417 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 10396 do punktu 10397, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1393/74. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty: 10398 i 10619 do punktu 10620, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1393/75. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez punkt 10616 do punktu 1096, gdzie skręca w kierunku północnym i przez punkt 10418 dochodzi do punktu 10913, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1393/73. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 1393/22 do punktu 8209, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1393/25. Następnie skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu 4627, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1393/25. Tu skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 5381, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1393/25, skąd biegnie w kierunku północnym przez punkty: 9141, 9400, 958 i 1906 do punktu 5769, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1393/22. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1393/22 przez punkt 6954 do punktu 2324, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Szczurowa

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 17, gmina Szczurowa

Obszar 1

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 2715 od punktu 17-32046, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, w kierunku wschodnim przez punkty: 17-32102 i 17-32138 do punktu 17-32137. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu 17-32081, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez punkty: 17-32078, 17-32059, 17-32051 i 17-32049 do punktu 17-32047, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki, następnie skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu 17-32046, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 2722/3 od punktu 17-267, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, w kierunku wschodnim przez punkty: 17-19591, 17-19594, 17-19595, 17-19596, 17-19599 i 17-19608 do punktu 17-32131. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu 17-32156, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez punkty: 17-32155, 17-32154, 17-32153 i 17-32152 do punktu 17-268, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki. Tu skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu 17-267, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny nr 8, Niedzieliska, gmina Szczurowa

Granica biegnie od punktu O-10517, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2649, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 2649 przez punkt O-10518 do punktu O-10519, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 2649. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2649 i 2650 przez punkty: O-10521, O-10520, 8-26807, 8-25940, 8-25944, 8-25947, 8-25949, 8-25964 i 8-25976 do punktu 8-26656, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2650. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 2650 do punktu 8-26661, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 2650. Następnie skręca w kierunku północnym i wzdłuż granicy działek nr: 2650 i 2649 przez punkty: 8-25836, 8-25818, 8-25803, 8-26806 i 8-25782 dochodzi do punktu O-10517, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny nr 8, Niedzieliska, gmina Szczurowa

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 2710 od punktu O-10522, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, w kierunku wschodnim przez punkty: O-10523, O-10524 i O-10540 do punktu O-10525, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu 8-26764, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu 8-25995, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki. Następnie skręca w kierunku północnym i przez punkty: 8-25994, 8-25971 i 8-25972 dochodzi do punktu O-10522, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny nr 8, Niedzieliska, gmina Szczurowa

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 2735 od punktu O-10527, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, w kierunku wschodnim przez punkty: O-10528, O-10529 i O-10531 do punktu O-10532, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu 8-26727, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu 8-26726, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki, następnie skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu O-10527, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny nr 8, Niedzieliska, gmina Szczurowa

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 2737 od punktu O-10533, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, w kierunku wschodnim przez punkt O-10534 do punktu O-10535, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkty: 8-2528, 8-2527, 8-2526, 8-2525, 8-2524, 8-2523, 8-2522, 8-2520 i 8-2519 do punktu 8-26488, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu 8-26436, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki. Następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty: 8-26417, 8-26409 i 8-26396 dochodzi do punktu O-10533, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Babice

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 1, gmina Babice

Granica biegnie od punktu 1, położonego na wschodniej granicy działki nr 1110/15 z działką nr 1112, w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 1110/15 przez punkt 2 do punktu 3. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu 4, i biegnie w kierunku północnym przez punkt 5 do punktu 6. Następnie skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 1, gmina Babice

Granica biegnie od punktu 7, położonego na zachodniej granicy działki nr 1113 z działką nr 1112, w kierunku wschodnim przez punkty: 8, 9 i 10 do punktu 11. Tu skręca w kierunku południowym i przez punkty: 12, 13 i 14 dochodzi do punktu 15. W punkcie 15 skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty: 16 i 17 dochodzi do punktu 18, położonego na granicy działki nr 1113 z działką nr 1112. Z punktu 18 biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 1113 przez punkt 19 do punktu 7, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 1, gmina Babice

Granica biegnie od punktu 20, stanowiącego południowy narożnik działki nr 1113, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 1113, przez punkt 21 do punktu 22, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim do punktu 23. Następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty: 24 i 25 dochodzi do punktu 26, położonego na granicy działki nr 1113 z działką nr 1156. Z punktu 26 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 1113 przez punkty: 27, 28, 29 i 30 do punktu 20, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz działki nr 1113 znajduje się teren tworzący enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami: 22-18-17-16-15-25-24-23.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 1, gmina Babice

Granica biegnie od punktu 31, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 1110/2, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 1110/2 i 1110/15 przez punkt 32 do punktu 33. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu 34, położonego na granicy działki nr 1110/15 z działką nr 1108/5 i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1110/15 przez punkty: 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 41 do punktu 42, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1110/15. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 i 50 do punktu 51, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 i 60 dochodzi do punktu 61, położonego na granicy działki nr 1110/15 z działką nr 1111. Z punktu 61 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 1110/15 i 1110/2 przez punkty: 62, 63, 64, 65, 66 i 67 do punktu 31, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 4, Olszyny, gmina Babice

Granica biegnie od punktu 68, położonego na działce nr 2551, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 69, 70, 71 i 72 do punktu 73, położonego na granicy działki nr 2551 z działką nr 1108/5. Z punktu 73 biegnie wzdłuż granicy działki nr 2551 przez punkt 74 do punktu 75, położonego na północnej granicy działki nr 2551. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty: 76, 77, 78, 79, 80 i 81 dochodzi do punktu 82, gdzie skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu 83. Stąd biegnie w kierunku północnym do punktu 68, od którego rozpoczęto opis.".