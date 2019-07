Na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382, 534, 730 i 1123) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów niebezpiecznych klas 4.3, 8 i 9 w odniesieniu do akumulatorów i ogniw.