1. W przypadku wyznaczenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przedsiębiorstwa energetycznego operatorem systemu przesyłowego gazowego na sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, na okres dłuższy niż okres obowiązywania umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego z wykorzystaniem tej sieci, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

2. Do umowy powierzającej wykonywanie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, zawartej pomiędzy właścicielem sieci przesyłowej gazowej, wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo a przedsiębiorstwem energetycznym posiadającym koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw gazowych, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, do czasu wygaśnięcia tej umowy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. W okresie, w którym właściciel sieci przesyłowej gazowej zachowuje prawo do realizacji umów o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych, zawartych przed dniem 3 września 2009 r., do czasu ich wygaśnięcia, bez możliwości ich przedłużenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984), kolejna umowa powierzająca pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, o której mowa w art. 9h ust. 3b ustawy zmienianej w art. 1, albo decyzja, o której mowa w art. 9h ust. 3e ustawy zmienianej w art. 1, umożliwiają właścicielowi sieci przesyłowej gazowej zachowanie tego prawa.