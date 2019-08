§ 2.

1. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7 ustawy, zwanego dalej "odwołaniem", według kolejności wpływu odwołań oraz według kolejności wpisu arbitrów na listę.

2. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawiadamia arbitrów o wyznaczeniu do składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania oraz o liczbie zadań egzaminacyjnych wskazanych w odwołaniu, a także o terminie na podjęcie rozstrzygnięcia w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych wskazanych w odwołaniu.

3. Arbiter potwierdza przyjęcie odwołania do rozpatrzenia albo odmawia przyjęcia odwołania do rozpatrzenia w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.